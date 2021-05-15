«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года

Новости Беларуси. В Бресте наградили лучших молодых следователей года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на непродолжительный период службы, они успели зарекомендовать себя умелыми сотрудниками, проявили себя в расследовании сложных преступлений. В Международный день семьи церемония проходит рядом с близкими в символичном для каждого белоруса месте.

Татьяна Кныш, жительница Пружан:

И я, и папа – мы очень гордимся нашей дочерью. Нам действительно есть чем гордиться. Мы рады, что она у нас есть, и мы верим, что это только начало ее карьеры.

Диана Кныш, следователь Пружанского районного отдела Следственного комитета Беларуси:

Чувство долга, чувство какого-то патриотизма для своего государства, оно все подчеркивается в нашей профессии, за что мы ее и любим.

Станислав Ярмошик, старший следователь управления Следственного комитета по Брестской области:

Лучший следователь, я считаю, это тот человек, тот следователь, который в любой ситуации может найти правильный путь, умеет найти подход к любому гражданину. Потому что в силу специфики нашей работы приходится общаться с различными гражданами.

Чествование лучших сотрудников прошло в рамках Совета молодых следователей. Это новый формат общения с руководством областного управления Следственного комитета и проходит в Бресте впервые. Совет призван способствовать профессиональному росту, кроме того, это еще и площадка для обмена опытом. В состав вошли 15 молодых сотрудников следственных отделов со всего региона.