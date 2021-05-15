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«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года

15 мая 2021 14:44
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Новости Беларуси. В Бресте наградили лучших молодых следователей года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года-1

Несмотря на непродолжительный период службы, они успели зарекомендовать себя умелыми сотрудниками, проявили себя в расследовании сложных преступлений. В Международный день семьи церемония проходит рядом с близкими в символичном для каждого белоруса месте.

«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года-4

Татьяна Кныш, жительница Пружан:
И я, и папа  мы очень гордимся нашей дочерью. Нам действительно есть чем гордиться. Мы рады, что она у нас есть, и мы верим, что это только начало ее карьеры.

«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года-7

Диана Кныш, следователь Пружанского районного отдела Следственного комитета Беларуси:
Чувство долга, чувство какого-то патриотизма для своего государства, оно все подчеркивается в нашей профессии, за что мы ее и любим.

«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года-10

Станислав Ярмошик, старший следователь управления Следственного комитета по Брестской области:
Лучший следователь, я считаю, это тот человек, тот следователь, который в любой ситуации может найти правильный путь, умеет найти подход к любому гражданину. Потому что в силу специфики нашей работы приходится общаться с различными гражданами.

«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года-13

Чествование лучших сотрудников прошло в рамках Совета молодых следователей. Это новый формат общения с руководством областного управления Следственного комитета и проходит в Бресте впервые. Совет призван способствовать профессиональному росту, кроме того, это еще и площадка для обмена опытом. В состав вошли 15 молодых сотрудников следственных отделов со всего региона.

«Нам действительно есть чем гордиться». В Бресте наградили лучших молодых следователей года-16

Дмитрий Конопляник, начальник управления Следственного комитета по Брестской области:
Примечательно, что в ходе заседания Совета молодые следователи достаточно откровенно и активно обсуждали все проблемные моменты в их служебной деятельности. Кроме того, обменялись опытом расследования тех или иных категорий преступлений, обсуждали вопросы повышения своего профессионального уровня.

В завершение встречи руководство и молодые следователи возложили живые цветы к Вечному огню и почтили минутой молчания подвиг защитников Брестской крепости.

В следующий раз Совет соберется уже осенью.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Конопляник # Станислав Ярмошик # Татьяна Кныш # Диана Кныш # Фотофакт

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