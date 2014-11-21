Налоги за сдачу квартир «на сутки» в Минске в 2015 году вырастут примерно на 50-70%

Новости Беларуси. Налоги за сдачу квартир «на сутки» вырастут наполовину. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам по городу Минску.

Ставки единого налога для предпринимателей, сдающих квартиры внаем в столице посуточно, в 2015 году вырастут примерно на 50-70%. Таких предпринимателей сегодня в столице около 800.

А для тех, кто сдает жилье на длительный срок по договорам и не является предпринимателем, единый налог будет повышен на 12-15%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Лайков, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:

Налоговая инспекция призывает граждан, которые не вовлечены в экономическую жизнь города, уплачивать налоги и таким образом поддерживать экономическую жизнь города.