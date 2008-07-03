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Накануне у гостиницы "Беларусь" в Минске в одночасье расцвело более десятка мини-садов

03 июля 2008 18:12
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Такой необычный подарок преподнесли городу в День Независимости страны столичные озеленители.
День Независимости республики  минчанка Ядвига Курдюкова  начинает с променада  по набережной Свислочи. Здесь  на улице Мопровской  семдесять лет назад она родилась. За это время родные  места  изменились до неузнаваемости.
 
Частные дома сменили высотки, огороды - ландшафтные изыски  минских  озеленителей. Ко дню независимости страны – показательное  цветочное выступление. Финал 4-го конкурса ландшафтной арихитекутры и дизайна - удачное сочетание однолетников и вечнозеленых кустарников,   цветочные скульптуры, витиеватые формы  вертикального озеленения. Все  продумано до  мелочей.
 
"Поцелуй  неба и земли". Картина – написанная цветами - в подарок  любимому городу от специалистов Зеленстроя Фрунзенского района столицы. Новые технологии, несколько недель напряженного труда  и сегодня - вполне заслуженный гран-при.  По итогам конкурса  призы получат еще три  четыре финалиста, хотя споров  - кто же лучший  у жюри было немало.
 
Цветочные бутоньерки  в отвороте платья  белорусской столицы становятся все  необычней. В формировании  композиций   цветоводы  используют не только цветы, но и щепу, камень. В умелых руках  играет  любой декоративный материал.  Радуя и глаз, и душу.
# общество # Гостиницы Минска

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