Накануне у гостиницы "Беларусь" в Минске в одночасье расцвело более десятка мини-садов

День Независимости республики минчанка Ядвига Курдюкова начинает с променада по набережной Свислочи. Здесь на улице Мопровской семдесять лет назад она родилась. За это время родные места изменились до неузнаваемости.

Частные дома сменили высотки, огороды - ландшафтные изыски минских озеленителей. Ко дню независимости страны – показательное цветочное выступление. Финал 4-го конкурса ландшафтной арихитекутры и дизайна - удачное сочетание однолетников и вечнозеленых кустарников, цветочные скульптуры, витиеватые формы вертикального озеленения. Все продумано до мелочей.

"Поцелуй неба и земли". Картина – написанная цветами - в подарок любимому городу от специалистов Зеленстроя Фрунзенского района столицы. Новые технологии, несколько недель напряженного труда и сегодня - вполне заслуженный гран-при. По итогам конкурса призы получат еще три четыре финалиста, хотя споров - кто же лучший у жюри было немало.

Цветочные бутоньерки в отвороте платья белорусской столицы становятся все необычней. В формировании композиций цветоводы используют не только цветы, но и щепу, камень. В умелых руках играет любой декоративный материал. Радуя и глаз, и душу.



Такой необычный подарок преподнесли городу в День Независимости страны столичные озеленители.