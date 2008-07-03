День Независимости отмечают в Витебске

Праздничные мероприятия начались с возложения венков и цветов к монументу воинам-освободителям на площади Победы. Продолжились торжества – на концертных площадках. Апофеозом главного национального праздника страны станет концерт с участием белорусских и российских музыкантов в летнем амфитеатре. Он начнётся около девяти часов вечера. А завершится исполнением гимна хором, состоящим из более чем тысячи артистов. На последних аккордах будет дан салют и красочный фейерверк.