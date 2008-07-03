Беларусь намерена постоянно совершенствовать систему обеспечения национальной безопасности

Глава государства по традиции прибыл к Стеле "Минск – город-герой", где собрались 200 тысяч зрителей, чтобы посмотреть праздничное шествие войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие. Президент обратился к гражданам и гостям Беларуси с поздравлением по случаю главного государственного праздника страны и заявил, что укрепление Вооружённых Сил, всей военной организации государства всегда было и будет одним из приоритетов нашей политики.

Главный праздник белорусской государственности по традиции собирает тысячи граждан страны: в столице у Стелы "Минск – город- герой". Ветераны, свидетели того июля, 1944, несмотря на уже очень преклонный возраст проводят этот день вовсе не у экранов телевизоров. Попасть лично на парад и спортивное шествие стараются многие, благо почти всех их доставляют на огромных комфортабельных автобусах.

64 года отделяют от того памятного дня, когда была успешно проведена наступательная операция "Багратион", освободившая от оккупантов столицу. У обелиска "Минск – город-герой" - праздничное оживление: в Беларуси это уже давно семейный праздник, потому в такой день нередко встретишь сразу несколько поколений.

Приближение кортежа Президента страны, Главнокомандующего – и парадное шествие начинается. Принимает парад – министр обороны генерал-полковник Леонид Мальцев, он в первой машине с открытым верхов. Во второй – замминистра. Глава военного ведомства направляется к парадным расчетам.

Объезд войск закончен. И Главнокомандующий Александр Лукашенко обращается к гражданам страны и зарубежным гостям. Рассказывает, почему белорусский народ отличает обостренное чувство ответственности за безопасность Отечества.

В новых условиях международной обстановки система национальной и, в первую очередь, военной безопасности Беларуси будет постоянно совершенствоваться, гибко реагируя на меняющуюся ситуацию. Об этом заявил Президент во второй части своего выступления на военном параде.

Сегодняшний праздник объединяет людей разных поколений, национальных культур и верований. В заключительной части президентского выступления – исключительно поздравительные слова.

Гимн Беларуси и военный парад начался. Право открыть его по традиции было предоставлено барабанщикам Минского суворовского училища. За ними - Знамя победы и парадный расчет в форме солдат Великой отечественной войны. В их руках легендарные автоматы ППШ.

В парадных расчетах - представители видов и родов войск Вооруженных Сил, а также МВД, МЧС, Государственного пограничного комитета, высших военных учебных заведений. Здесь представлены лучшие воинские части и подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований страны.

Белорусский народ вправе гордиться своими Вооруженными силами. Современная армия – достойный продолжатель славных традиций поколения великой Победы. И сегодня у стелы "Минск - город-герой" звучали исключительно победные песни.

Всего в составе пешей колонны перед минчанами и гостями столицы прошли 20 парадных расчетов, в каждом из которых было по 100 человек. А самое зрелищное в военном параде – показ плац-парада сводной роты Почетного караула. Это показательное выступление даже называют "Концертом на плацу". Военнослужащие выполняют строевые приемы с оружием. Несмотря на внешнюю парадность – это тяжелейший и кропотливый труд.

Это зрелищное выступление было яркой точкой военного парада. Вслед за которым не менее яркое – спортивно-молодежное шествие. В этом году к этой части церемонии особое внимание. Повода два: 2008-ой – Олимпийский год, до Олимпиады в Пекине осталось 36 дней. А во-вторых, в Беларуси нынешний год – Год здоровья. Что априори предполагает здоровый, спортивный образ жизни. Здесь картингисты, мотоциклисты и велосипедисты, воспитанники школ и клубов ДОСААФ.

Беларусь – страна спортивная. Не просто красивые слова, а стиль жизни. Быть здоровым и спортивным стало престижным и модным в нашей стране. А уж кто-то, а эти тысяча сто учащихся Белорусского государственного университета физической культуры и спорта знают это все не понаслышке.

Было на что посмотреть и на земле, и в небе. Вертолеты МИ-2 центрального аэроклуба ДОСААФ украсили праздник своим появлением. А настоящая изюминка этого года: живая картина. Все выступления спортсменов сопровождал художественный фон из 1600-от человек, которые мастерски создавали эффект движущейся картинки.

Более 7 тысяч человек приняли участие в молодежном шествии в честь Дня Независимости в Минске. Группа из 1000 человек, включая действующих спортсменов, олимпийских чемпионов, спортсменов-параолимпийцев, артистов, детских хореографических коллективов, стремилась передать дух Олимпийских игр со всем многообразием эмоций и символов. Здесь были и 25 лучших лошадей страны и самые известные белорусские боди-билделы.

Более 200 тысяч зрителей присутствовали сегодня в этой части столицы на военном параде и на молодежно-спортивном шествии. И все они сегодня смогли увидеть самый большой флаг независимой Беларуси размером 24х48 метров.

По случаю Дня Независимости в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко пришли многочисленные поздравительные послания от глав государств из ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в поздравлении Президента России Дмитрия Медведева говорится: "Для нас Беларусь - надежный партнер и союзник, с которым мы вместе преодолевали самые суровые испытания. Многовековые узы братства и дружбы, сплотившие наши народы, и сегодня являются залогом успешного развития нашего сотрудничества".



Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на параде, посвященном Дню Независимости Беларуси.