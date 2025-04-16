Благодаря сотрудничеству с проверенными временем партнерами белорусская экономика сегодня в плюсе. Даже находясь под жестким санкционным давлением, наша страна по итогам минувшего года прибавила 4 % к ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чего не скажешь о тех, кто эти ограничения в наш адрес вводил. ЕАЭС опережает Евросоюз по темпам роста экономики. О заметных успехах стран ближнего зарубежья рассказал вице-премьер России Алексей Оверчук. Если государства Евразийского экономического союза по итогам 2024-го вышли на рост ВВП в 4,6 %, участники Евросоюза прибавили меньше одного.

Алексей Оверчук, вице-премьер России:

Рост ВВП находящейся под жесточайшим санкционным давлением Беларуси в 2024 году составил 4 %. Экономика Кыргызстана демонстрирует рост в 9 %, Армении – 5,9 %, Казахстана – 4,8 %, Азербайджана – 4,1 %, Узбекистана – 6,5 %, Таджикистана – 8,4 %.

В этой связи особенно интересно сравнивать показатели развивающей торговые связи с Россией Грузии – 9,4 %, и отдавшиеся Евросоюзу Молдавии – 0,1 %. Сравнение роста изменений ВВП ЕАЭС и ЕС также не в пользу последнего. У нас 4,6 %, у них 0,8 %. Мы уже не говорим, что у бывших Прибалтийских республик Эстонии, Латвии и Литвы соответственно -0,3, -0,4 и +2,7.

В этом году Беларусь председательствует в ЕАЭС. Планы более чем амбициозные. Среди приоритетов, озвученных главой государства, развитие технологического потенциала и кооперации, обеспечение продовольственной безопасности, защита внутреннего рынка, международное сотрудничество и не только.