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«Найти себя, заполнить нужду духовную»: в Минске байкеры сдали кровь

14 июня 2017 13:35
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Новости Беларуси. В Минске десятки человек с самого утра безвозмездно сдавали кровь. Поддержали акцию и байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международный день донора пункты приема крови традиционно не пустуют в 6-й клинической больнице. Всем, кто сюда пришел 14 июня, вручили памятные подарки, а в буфете угостили сытным завтраком.

«Найти себя, заполнить нужду духовную»: в Минске байкеры сдали кровь-1

Ольга Климович, главный трансфузиолог Минска:
Мы безумно благодарны, что ребята приехали, несмотря на дождь, на плохую погоду, вроде бы им это несвойственно, да? Донорство – байкеры. Но на самом деле такие акции с людьми такого направления очень часто проводятся в Европе, в частности в Польше.

«Найти себя, заполнить нужду духовную»: в Минске байкеры сдали кровь-4


Сергей Лешкевич, байкер:
В первую очередь это, наверное, помогает самому человеку. Любое социальное мероприятие помогает найти себя, заполнить какую-то нужду духовную.

За последние годы в Беларуси количество доноров увеличилось на 10 тысяч человек. Сейчас их насчитывается 95 тысяч. Четверть из них сдает кровь безвозмездно.

# общество # Донорство в Беларуси # Ольга Климович

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