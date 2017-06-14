«Найти себя, заполнить нужду духовную»: в Минске байкеры сдали кровь

Новости Беларуси. В Минске десятки человек с самого утра безвозмездно сдавали кровь. Поддержали акцию и байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Международный день донора пункты приема крови традиционно не пустуют в 6-й клинической больнице. Всем, кто сюда пришел 14 июня, вручили памятные подарки, а в буфете угостили сытным завтраком.

Ольга Климович, главный трансфузиолог Минска:

Мы безумно благодарны, что ребята приехали, несмотря на дождь, на плохую погоду, вроде бы им это несвойственно, да? Донорство – байкеры. Но на самом деле такие акции с людьми такого направления очень часто проводятся в Европе, в частности в Польше.



Сергей Лешкевич, байкер:

В первую очередь это, наверное, помогает самому человеку. Любое социальное мероприятие помогает найти себя, заполнить какую-то нужду духовную.