Находим десятками, сотнями безымянных солдат: в Быховском районе откопали медальон и останки красноармейцев

Новости Беларуси. Останки краснормейцев и один именной медальон найдены в Быховском районе. Здесь началась масштабная поисковая экспедиция «Вахта памяти». Как ведется поиск без вести пропавших в годы Великой Отевественной войны сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Металлоискатель не обманул, на глубине в полметра поисковики обнаруживают человеческие останки. 76 лет в этой земле пролежали рядом два красноармейца. Самая главная находка – медальон. Он передан офицерам отдельного специализированного поискового батальона. Установить имя его обладателя теперь дело специалистов.

Сергей Дашкевич, командир роты 52 отдельного специализированного поискового батальона:

Данный медальон будет передан на экспертизу. Его расшифруют. Может быть, установят имя. И увековечат очередное имя защитника нашего отечества, красноармейца. В первые недели войны на знаменитом Днепровском рубеже была выстроена массированная оборона с личным составом в 35 тысяч человек. Конкретно здесь – несколько советских дивизий, сформированных из украинцев, прикрывали южные подступы к Могилеву. Но у захватчиков было численное превосходство.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Западнее 10 июля 1941 враг форсировал Днепр. Нашим пришлось отступить, и в этих лесах завязались локальные бои, в которых погибли сотни, тысячи красноармейцев. Точных потерь Красной армии под Могилевом возможно уже никто и никогда не назовет. Только приблизительные. За годы войны на этой земле сложили головы более 300 тысяч советских воинов. Из них установлены имена лишь 40 тысяч. Поисковики регулярно проводят экспедиции, но, как правило, находят только останки солдат, их оружие и обмундирование.

Николай Борисенко, историк, писатель, руководитель поискового клуба:

Многие медальоны не заполнялись, частично из-за суеверия. Вот мы сейчас находим десятками, даже сотнями безымянных солдат. Эта экспедиция – одна из самых масштабных за последнее время. В ней участвуют около 50 поисковиков из Могилева, Минска и Бреста. Кто-то специально взял отпуск, а кто-то воспользовался каникулами.