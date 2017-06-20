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Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси

20 июня 2017 14:52
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Новости Беларуси. По современному о прошлом. Это позволит родственникам с помощью функции поиска, найти пропавших без вести по фамилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мониторах будет предоставлена полная информация о местах захоронения.

Также планируется создать интернет-базу данных о погибших.

Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси-1

Сергей Воронович, начальник управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн Вооружённых Сил Министерства обороны Республики Беларусь:
В 2018 году это начнем. Думаю, в 2018-2019 годах реализуем. Любой гражданин набирает имя, высвечиваются потери. Как правило , в донесении писался списочный состав.

Ищут однофамильца, год рождения.

В какой части воевал, где первичное место захоронения.

Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси-4

Восстановлением имён пропавших без вести в нашей стране занимается 52 отдельный специализированный поисковой батальон.

Только за 2016 год им проведено около 100 операций,

в ходе которых было обнаружено более 6 тысяч погибших в годы Великой Отечественной войны.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт # Сергей Воронович

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