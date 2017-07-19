«Результат есть»: в Минске прошла очередная ярмарка вакансий

Новости Беларуси. В Минске прошла очередная ярмарка вакансий. В большом количестве, например, требуются контролеры общественного транспорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В связи с сезоном отпусков на ярмарке людей было немного. Но тем, кто пришел, было из чего выбрать. Два предприятия предлагали места токарей, фрезеровщиков, электросварщиков, инженеров – всего более 10 вакансий.

Только в Первомайском, Советском и Центральном районах в 2017 году прошло уже больше 10 ярмарок. Практика показывает, что они дают свой результат.