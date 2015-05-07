Прямой эфир

Надо ли платить налоги подрабатывающим пенсионерам?

07 мая 2015 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письмо и электронные сообщения. Сегодня поговорим о такой животрепещущей теме, как налоги.

Жительница Минска задает вопрос:
Я пенсионерка, мне 57 лет, по специальности я работать уже не могу. Могу ли подрабатывать няней?  

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС Минска:
В соответствии со ст. 295 физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, могут оказывать услуги в качестве домработников. К примеру, это няня. Ставка единого налога в Минске составляет 210 тысяч рублей в месяц. До начала осуществления деятельности физическое лицо обязано обратиться в налоговый орган по месту регистрации, уведомить налоговый орган и уплатить данную ставку налога.

# общество # Налоги # Дмитрий Плевский

Другие новости рубрики

Все новости
Что делать, если вы повредили автомобиль из-за неправильно установленного «лежачего полицейского»?
07 мая 2015 10:34

Что делать, если вы повредили автомобиль из-за неправильно установленного «лежачего полицейского»?

Новый военно-исторический комплекс в Гродненской области: от партизанской землянки до современного истребителя
07 мая 2015 10:28

Новый военно-исторический комплекс в Гродненской области: от партизанской землянки до современного истребителя

7 мая главными героями на выставке «СМИ в Беларуси» станут создатели «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ
07 мая 2015 07:37

7 мая главными героями на выставке «СМИ в Беларуси» станут создатели «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ