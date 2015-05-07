Надо ли платить налоги подрабатывающим пенсионерам?

Ежедневно на горячую линию телеканала СТВ поступают около 50 звонков, а также к нам в редакцию приходят письмо и электронные сообщения. Сегодня поговорим о такой животрепещущей теме, как налоги.

Жительница Минска задает вопрос:

Я пенсионерка, мне 57 лет, по специальности я работать уже не могу. Могу ли подрабатывать няней?

Дмитрий Плевский, заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц инспекции МНС Минска:

В соответствии со ст. 295 физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, могут оказывать услуги в качестве домработников. К примеру, это няня. Ставка единого налога в Минске составляет 210 тысяч рублей в месяц. До начала осуществления деятельности физическое лицо обязано обратиться в налоговый орган по месту регистрации, уведомить налоговый орган и уплатить данную ставку налога.