Национальный архив Беларуси 26 мая отмечает свое 90-летие

Новости Беларуси. Кладезь истории. 90-летие отмечает Национальный архив Беларуси. На полках одного из крупнейших хранилищ страны – факты и события новейшей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный архив был основан в 1927 году, однако документальный отчет здесь ведется с бумаг, датированных 1917 годом – годом Февральской революции.

Сегодня в фондах исторической сокровищницы более миллиона уникальных документов. Значительное внимание сегодня уделяется их оцифровке.