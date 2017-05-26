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Национальный архив Беларуси 26 мая отмечает свое 90-летие

26 мая 2017 05:55
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Новости Беларуси. Кладезь истории. 90-летие отмечает Национальный архив Беларуси. На полках одного из крупнейших хранилищ страны – факты и события новейшей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальный архив был основан в 1927 году, однако документальный отчет здесь ведется с бумаг, датированных 1917 годом – годом Февральской революции.

Сегодня в фондах исторической сокровищницы более миллиона уникальных документов. Значительное внимание сегодня уделяется их оцифровке.

Национальный архив Беларуси 26 мая отмечает свое 90-летие-1

Виктор Кураш, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:
Перед архивами стоит задача огромная не только сохранение архивного фонда, документального наследия нашей страны, но и более глобальная задача стоит о переводе документов в электронный вид. Расширение доступа населения к архивному национальному фонду. На сегодняшний день более 15% документов оцифровано. И в 2011 году введена система открытого доступа к этим архивным фондам.

Сегодня архивисты активно помогают академической науке. Планируется, что Национальный архив Беларуси, а также его региональные подразделения примут участие в создании учебных пособий и хрестоматий для школ и вузов.

# общество # Национальный архив Беларуси

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