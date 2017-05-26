Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске

Новости Беларуси. Центр безопасности МЧС открыли в Витебске. Теперь обучать детей поведению в экстренных ситуациях можно будет на практике с применением компьютерных технологий и тренажеров-стимуляторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителям предложат пройти своеобразный квест, где необходимо обнаружить и потушить очаг возгорания, спасти тонущего на льду, помочь человеку, которого ударило током, или оказать первую медицинскую помощь в других ситуациях. В залах центра виртуальной реальности будет греметь гроза, сверкать молния и даже хрустеть лед. Обучение на базе центра смогут пройти школьники, студенты и даже взрослые.