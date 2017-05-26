Прямой эфир

Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске

26 мая 2017 05:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Центр безопасности МЧС открыли в Витебске. Теперь обучать детей поведению в экстренных ситуациях можно будет на практике с применением компьютерных технологий и тренажеров-стимуляторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителям предложат пройти своеобразный квест, где необходимо обнаружить и потушить очаг возгорания, спасти тонущего на льду, помочь человеку, которого ударило током, или оказать первую медицинскую помощь в других ситуациях. В залах центра виртуальной реальности будет греметь гроза, сверкать молния и даже хрустеть лед. Обучение на базе центра смогут пройти школьники, студенты и даже взрослые.

Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске-1

Посетитель центра:
Я узнала, что надо делать в аварийных ситуациях, как нужно звонить и в какую службу спасения.

Поведение в экстренных ситуациях на тренажерах: Центр безопасности МЧС открыли в Витебске-4

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Мы поставили задачу в каждой области иметь такой центр. Перспективы, конечно, будут шире: в больших городах и райцентрах. И те уроки, которые предусмотрены по основам безопасности жизнедеятельности, аккумулировать и проводить на таких базовых центрах.

Первый похожий центр безопасности был создан в 2015 году в Гомеле. Его уже посетило около 40 тысяч человек. В ближайших планах открытие новых – в Лиде, Могилеве и других городах Беларуси.

# общество # МЧС Беларуси # Владимир Ващенко

Другие новости рубрики

Все новости
Тренинги на велосипедах, тесты и удостоверения: акция «Внимание – дети!» проходит в Минске
25 мая 2017 18:11

Тренинги на велосипедах, тесты и удостоверения: акция «Внимание – дети!» проходит в Минске

Прекращение вырубки деревьев и цветочный символ Партизанского района: события в 25 мая в Минске
25 мая 2017 17:54

Прекращение вырубки деревьев и цветочный символ Партизанского района: события в 25 мая в Минске

Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан
25 мая 2017 17:50

Правовая оценка любым действиям: главный инспектор по Минску провел прием граждан