«Национальный аэропорт Минск»: история гиганта с более чем миллионным потоком пассажиров

Новости Минска. Кажется, что эта деревянная постройка сегодня держится из последних сил. Вывеска «Минск» на старом ангаре у молодого поколения вызывает любопытство, у старшего – ностальгию. История «Национального аэропорта Минск» началась с этого временного здания, которое строилось… как спортивный комплекс для жителей микрорайона «Сокол». Путешествие в 30 лет – над землей и во времени – совершим в честь юбилея главных воздушных ворот страны!

В середине 1970-х градостроительное кольцо вокруг действующего аэропорта «Минск-1» сужалось, его 2-километровая взлетная полоса не позволяла принимать новейшие модели самолетов. А Коммунистическая партия тем временем строила заоблачные планы: в ближайшую 10-летку перевезти на советских самолетах более 10 миллионов пассажиров и около 130 тысяч тонн грузов, большая часть которых приходилась на столицу БССР.

Выход был один. И в 1976 году Министерство гражданской авиации СССР и Президиум Верховного Совета БССР принимают совместное постановление о строительстве нового аэропорта. Как вспомогательного воздушного узла для крупных советских «Шереметьево» и «Домодедово», сообщили в пограмме «Минск и минчане» на СТВ.

Для архитектора Нелли Игоревны Темновой грандиозный проект второго минского аэропорта начался с дипломной работы, за которую молодой специалист получила всесоюзную премию. Но довериться власти решили специалистам по строительству аэропортов и морских портов - «Ленаэропроекту». Предложения соседей все же были неубедительны. В итоге вернулись к работам своих — и выбрали проекты Нелли Темновой и Бориса Ларченко. Учиться на собственных ошибках не стали. Решили изучить опыт зарубежных коллег.

Нелли Темнова, архитектор:

Когда мы выиграли конкурс, Машеров сказал, что нужно ребят, которые будут проектировать, послать посмотреть международные аэропорты, как нужно делать. Мы так обрадовались, решили, что втроем полетим - Волчецкий, Ларченко и я. Но так и не дождались - полетели другие люди, не мы. Потом они говорили нам как надо, так или вот так. Короче говоря, мы ничего не видели. Но нас послали посмотреть, как не надо строить, то есть наши советские аэропорты.

Архитекторы предложили действительно новаторский проект - вытянутый дугообразный объем, аэровокзал децентрализованного типа, сблокированный с командно-диспетчерским пунктом, гостиницей, профилакторием, центральным пищеблоком. Стоянки самолетов - в непосредственной близости с операционными залами, удобная инфраструктура.

Нелли Темнова:

Перед нами такая была поставлена задача - как можно меньше тратить доллары, валюту. И все, что мы делали, мы делали за советские рубли. Примерная сметная стоимость аэропорта была 40 миллионов советских рублей. Конструктивные возможности у нас тоже были не очень большими, не было таких материалов, которые сейчас существуют. Был бетон и метал. Мрамор, гранит, отделочные материалы были лимитированы. Например, если мы выбрали гранит в Запорожье красивого светло-серого оттенка, так его нельзя было взят столько, сколько нам было нужно, потому что он шел на реконструкцию Кремля в этот момент.

А за алюминиевыми конструкциями, например, поехали в Воронеж.

Нелли Темнова:

Спасибо, что в это время там был голод. Благодаря тому, что мы возили им туда продукты, они нас допустили до их архива. Мы там нашли то, что нам надо - сечения, профили, которые необходимы.

Болотистый лесной массив в 42 км от центра Минска. Строителям предстояло освоить глухой участок площадью 740 гектаров. Стройка всесоюзного масштаба сразу попала на верхние строчки газет. В 1979 году взлетно-посадочная полоса (длиной - 3640 и шириной 60 метров) была введена в эксплуатацию. Через 2 года аэродром «Минск-2» уже имел возможность принимать воздушные суда, а в 1982 году был выполнен первый пассажирский рейс.

Один из старейших сотрудников аэропорта, Наталья Прокопенко помнит все главные вехи из жизни воздушной гавани.

Наталья Прокопенко, начальник отдела по обслуживанию пассажиров ССА РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Вот - перерезанная ленточка. Пусть вы не видите самого здания аэровокзала, но вот ленточка перерезана и выполняется первый рейс.

Он начался раньше обычного. Пассажиров аэропорта «Минск-1» пригласили на посадку, усадили в автобус и увезли в неизвестном направлении.

Наталья Прокопенко:

Поскольку взлетно-посадочная полоса Национального аэропорта уже была готова (тогда еще аэропорт «Минск-2»), а здания и строения еще находились в стадии строительства, пассажиры оформлялись в аэропорту «Минск-1», автобусами отправлялись сюда. На территории аэропорта находился шлагбаум, через который вместе со службой авиационной безопасности приезжали пассажиры, подъезжали к самолетам. База самолетная находилась здесь, трапы, техника. Персонал отправлял пассажиров. Они отправлялись отсюда, с этой замечательной большой взлетно-посадочной полосы, на которой могли приземляться все самолеты, которые тогда существовали.

1 июля 1983 года было создано новое авиапредприятие — Второй Минский объединенный авиаотряд, и аэропорт начал работать с рейсами внутренних авиалиний СССР. Самолеты полетели в Симферополь, Ташкент, Новосибирск, Москву, Ленинград, Киев.

У обывателей большинство пассажиров аэропорта ассоциируются с чемоданом, самолетом, небом. Однако, чтобы все было четко и по расписанию, безопасно и комфортно для пассажиров, - это огромная работа наземного персонала в аэропорту.

Петр Корзюк — один из старожилов аэропорта. Уже 30 лет он - его глаза. И не только потому, что работа диспетчера — на высоте.

Петр Корзюк, руководитель полетов аэродромно-диспетчерского центра Белавианавигации:

Все это было на наших глазах. Мы еще начинали здесь. Мы приезжали, здесь ничего не было - асфальтированных дорог не было, здания аэровокзала практически не было.

Аархитекторы учли перспективы дальнейшего развития аэропорта: взлетно-посадочную полосу расположили так, чтобы в будущем было возможно строительство второй. Также можно было бы открывать и новые терминалы. Но обо этом пришлось забыть. Как и о гостинице – ее спешно проектировали в 1982. Уникальный проект: жилые ячейки расположились внутри своеобразной чаши, а ее наружные стены предполагалось использовать в качестве акустических экранов. Круглое здание завершало образ аэровокзала. Нелли Игоревна до сих пор сокрушается: аэропорт — живой организм, а живет без головы...

На стройке на хватало производственных мощностей, и своевременного ввода объекта в 1985 не случилось, проект, слишком крупный для БССР, испытывал проблемы с финансированием. Вместо запланированного архитекторами возведения комплекса с нулевого цикла и выше, было принято решение строить сразу все этажи международного сектора.

Нелли Темнова:

А что такое переделать технологию строительства? Это удорожание. Поэтому аэропорт подорожал с 40 до 60 миллионов рублей. Вот что значит перекроить проект во время начала строительства.

Собственными силами, ценой круглосуточной работы команд лучших специалистов — архитекторских союзов и строительных бригад, 20 лет назад, 23 февраля 1993 года состоялось открытие нового здания аэровокзала.

Александра Сенькова, начальник производства службы «Кэтеринг»:

Как и мы, все были очень довольны, заинтересованы. Был интерес съездить, посмотреть, что это за здание. И здание красивое, необычное. Радовались, что такое появилось. Далеко от города, но хорошо транспорт организован.

По сложности возведения этот гигант приравнивался к промышленному объекту. И задачи ставил перед собой грандиозные – 5,8 млн пассажиров в год. История заставила пойти на посадку все мечты и надежды. В 1990 году пассажиропоток в аэропорту достиг 2,2 миллионов пассажиров. Но в связи с распадом Советского Союза в 1991 году и переменами, последовавшими за этим историческим событием, количество рейсов сократилось.

Нелли Темнова:

Что такое перестройка? Это почти как после войны, только что развалин не было, а были недострои. И хозяйство, и промышленность остановилась. Искали спонсоров. Спонсоры приезжали из-за рубежа, каждому хотелось свои деньги вложить, чтобы потом их оттуда хорошо забрать с прибылью. Инвестор приехал поездом в Беларусь, ему показали все, что возможно, - заводы, колхозы. Он посмотрел и решил к себе домой уехать. И поехал через аэропорт. И когда приехал в аэропорт, спросил кто это сделал, кто построил. И он сказал, что возвращается и будет дело с нами иметь. Понимаете, как оценил человек, который видел оттуда? Который видел другие аэропорты в то время? Он оценил то, что мы сделали. Это для нас была самая высокая награда.

Первый после распада СССР миллион пассажиров был обслужен в 2008 году. С этого времени аэропорт начал набирать высоту. Но это – уже совсем другая история.