Национальный аэропорт и Минск свяжет новый автобусный маршрут

Новости Беларуси. Национальный аэропорт и столицу свяжет новый автобусный маршрут. Он появится аккурат к чемпионату мира по хоккею. Автобусы будут отправляться с автовокзала «Центральный». Цена билета на маршрут пока не определена.

Места для хранения багажа, системы видеонаблюдения и видеорегистрации, кондиционеры и аудиогиды - в салоне автобусов будут созданы все условия для комфортного передвижения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Что касается поездки, по нашему мнению, цена должна обеспечивать рентабельность этого маршрута. На сегодняшний день мы делаем расчеты. Будем предлагать Минэкономики принять тарифы, которые будут, по нашим расчетам, 60 - 80 тысяч. Идет реконструкция самого аэропорта. В ближайшее время площади, необходимые для нас, будут высвобождены. Мы там будем устанавливать информационные киоски возле каждого сектора, что позволит каждому выходящему пассажиру обеспечить покупку билета не только по белорусской карте, но и по международной.