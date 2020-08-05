Национальная библиотека предлагает собрать свой гербарий. Его можно сравнить с изображениями из книг Радзивиллов

Новости Беларуси. В Национальной библиотеке запустили необычный проект для юных читателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Национальной библиотеке запустили необычный проект для юных читателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Детям предлагают собрать свой гербарий и сравнить его с изображениями растений 500-летней давности. Раритетные книги из личной библиотеки Радзивиллов представлены на сайте сокровищницы знаний в электронном варианте. Каждая из книг содержит около 150 описаний растений с иллюстрациями.
Таким образом, маленькие исследователи смогут самостоятельно изучить флору Беларуси и своими глазами увидеть, как менялись растения на протяжении веков.
Татьяна Сапего, заведующая сектором научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:
Першы старадрук, які мы прапануем для даследавання і вывучэння, – гэта кніга XV стагоддзя. Яна адносіцца да калекцыі інкунабул. Таксама прапануем старадрук, які выдадзены ў Венецыі ў пачатку XVI стагоддзя. І там прадстаўлена 150 малюнкаў раслін. Ёсць там і клубніцы, цыбуля, часнок, меліса.
Формат проекта дистанционный. Участники присылают свои работы на электронную почту, а лучшие из них будут размещены на портале Национальной библиотеки.