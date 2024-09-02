Начинаются осенние хлопоты в саду. Советы лунного календаря

1 сентября. Убывающая луна в знаке Льва. В этот день рекомендована уборка урожая, в том числе картофеля и корнеплодов, для закладки на длительное хранение. Разрешается также выкапывать луковицы и клубни декоративных растений для зимнего хранения и проводить санитарные работы на участке. А вот полив и подкормку лучше отложить.

2, 3 и 4 сентября. Новолуние. Растущая Луна в знаке Девы. Разрешено выполнять любые технические работы. Например, вскапывать грядки, откуда уже убран урожай. Что касается посадки, пересадки, а также уходовых процедур, которые предполагают взаимодействие с коневой системой, от них стоит отказаться до 5 числа. Далее Луна продолжит свое путешествие в знаке Весов. И к привычным работам можно будет смело добавить посев корнеплодов и растений со стеблеплодом, например, кольраби. А также бобовых и декоративных вьющихся растений. Вплоть до 6 сентября рекомендован обильный полив и санитарная обрезка деревьев и кустарников. А вот от прививок и обработок ядохимикатами стоит, напротив, отказаться.

7 сентября. Луна будет находиться в знаке Скорпиона. Из ограничений в этот день можно выделить лишь обрезку деревьев и кустарников, а также деление корневищ и сбор урожая для длительного хранения.