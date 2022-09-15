15 сентября в Минске обсудят миграционную политику в Союзном государстве

Новости Беларуси. Миграционную политику обсудят 15 сентября в Минске союзные парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Миграционную политику обсудят 15 сентября в Минске союзные парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В заседании профильной комиссии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства иностранных дел России, министерств внутренних дел Беларуси и России.
Союзные депутаты рассмотрят вопросы формирования единого миграционного пространства, а также взаимодействие Парламентского собрания Союза Беларуси и России с Парламентской Ассамблеей ОДКБ.