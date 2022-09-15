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15 сентября в Минске обсудят миграционную политику в Союзном государстве

15 сентября 2022 06:35
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Новости Беларуси. Миграционную политику обсудят 15 сентября в Минске союзные парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

15 сентября в Минске обсудят миграционную политику в Союзном государстве-1

В заседании профильной комиссии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства иностранных дел России, министерств внутренних дел Беларуси и России.  

15 сентября в Минске обсудят миграционную политику в Союзном государстве-4

Союзные депутаты рассмотрят вопросы формирования единого миграционного пространства, а также взаимодействие Парламентского собрания Союза Беларуси и России с Парламентской Ассамблеей ОДКБ.  

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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