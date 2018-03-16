«Начался самый ответственный момент – отправка офицерского состава». В Беларуси начался призыв военнообязанных граждан

Новости Беларуси. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил в Беларуси начался призыв военнообязанных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестки получили почти 2 тысячи человек.

Проверка носит комплексный характер и коснется различных подразделений и родов войск. Особое внимание уделяется оценке возможностей и средств военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.