«Начался самый ответственный момент – отправка офицерского состава». В Беларуси начался призыв военнообязанных граждан
Новости Беларуси. В рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил в Беларуси начался призыв военнообязанных граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повестки получили почти 2 тысячи человек.
Проверка носит комплексный характер и коснется различных подразделений и родов войск. Особое внимание уделяется оценке возможностей и средств военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.
Василий Сеськевич, сотрудник государственного секретариата Совета безопасности:
Начался самый ответственный момент – отправка офицерского состава. Офицерский состав является основой воинского коллектива. От качества подготовки и полноты выполнения этого мероприятия зависит очень многое. По сути дела, с этого начинается формирование воинского коллектива.
Юрий Пилищик, военный комиссар города Минска:
Проведено оповещение военнообязаных, медицинское дообследование, оформление документов на допуск к государственным секретам.
Это нормальный режим работы военных комиссариатов. Мы к этому готовы постоянно, над этим всегда работаем и уделяем этому очень много внимания. Особенностей каких-то нету.
В планах также проверка вооружения, военной и специальной техники арсеналов, баз и складов Министерства обороны.