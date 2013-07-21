Начальник Минского дома бракосочетаний Наталья Реутская рассказала о самых необычных свадьбах в городе

Новости Беларуси. В белорусских ЗАГСах, тем временем, настоящий свадебный бум, он всегда начинается в середине июля и длится до самого бабьего лета. А еще в этом году больше всего пар-молодоженов говорят «да» именно 13 числа. А стоит ли верить в магию цифр, и какие еще свадебные традиции по душе современным белорусам, на «Неделе» мы спросили у хранителя тех самых традиций, Натальи Реутской, начальника Минского дома бракосочетаний.

У Вас такой длинный путь, что, собственно, по дороге в самую потаенную комнату можно и передумать. Не было таких случаев?

Наталья Реутская, начальник Минского дома бракосочетаний:

Таких случаев пока не было, но я думаю, что такой длины путь как раз позволяет еще осмыслить и принять единственно правильное решение.

А вот скажите, марш Мендельсона, к которому мы все привыкли, обязательно в этой церемонии, в этом зале всегда слышать марш Мендельсона. А вот если я захочу, предположим, песню «Солео» Алены Ланской или «Времена года» Вивальди. Вы вот мой каприз учтете?

Наталья Реутская:

Любой каприз, сейчас очень много регистрируют браки и под Вагнера, и под Чайковского, и даже под музыку из фильма о Шерлоке Холмсе.

Даже такие случаи?

Наталья Реутская:

Даже такие случаи.

А какая-то из ряда вон?

Наталья Реутская:

Из ряда вон, это, мы считаем, тяжелый рок. Потому что тяжеловато, все-таки, жениться под такую музыку.

Даже просили?

Наталья Реутская:

Даже просили.

И Вы отказали?

Наталья Реутская:

Нет. Если пара увлекается – пожалуйста, пусть заходит под музыку, которая им нравится. У них же останется это мгновение на всю жизнь.

И Вам запомнилось?

Наталья Реутская:

И нам запомнилось, конечно.

А вот кроме музыки были какие-то еще нестандартные желания?

Наталья Реутская:

У нас были рыцарские свадьбы, и в стиле Петра I...

В доспехах?

Наталья Реутская:

В доспехах. Есть свадьбы байкерские, то есть кто чем занимается, тот старается в свой самый интимный миг внести свои интересы.

Вам впору, может быть, сохранять, как раз-таки, ту советскую традицию, к которой когда-то мы привыкли, все у всех было одинаково, может быть, она со временем станет экзотикой?

Наталья Реутская:

Может быть, в какой-то мере она уже и сейчас, потому что отрадно то, что многие пары стараются регистрировать браки уже с использованием каких-то народных элементов. Очень много пар регистрирует браки на белорусском языке с использованием белорусских традиций. Особенно часто используются подручник. Иногда бывает, что в день прямо каждая пара стелет ручник. И тогда мы объясняем, что это такое, чтобы этот ручник был правильным. Первое время доходило до курьезов, приносили даже кухонные полотенца, какое-то даже однажды было махровое полотенце. Но потом, все-таки, мы уже стали объяснять, что же значит ручник, что это, в принципе, то же египетский папирус, на котором записаны какие-то исторические моменты нашей культуры, поэтому если ты используешь этот ручник, то ты должен осознавать, что это оберег семейный, что это начало семейной жизни, и чем длиннее ручник, тем длиннее твоя жизненная семейная дорога. Представители более чем 60 стран, когда они здесь вступают в брак, то они тоже хотят какие-то элементы своей культуры привнести в этот момент регистрации брака. И мы стараемся тоже все это учитывать. Например, болгарские, греческие если свадьбы, то у них принято разбивать, специально готовится белая свадебная тарелка, которая разбивается на счастье на крылечке, или обсыпаются рисом восточные страны – Индия, Пакистан, Корея, Китай – всегда они с рисом. Лепестки уже тоже оттуда пошли, мы подхватили...

У Вас здесь географию можно изучать.

Наталья Реутская:

Да, география очень широкая, иногда бывает такая стана, что даже не знаешь, где она находится.

Вот скажите, Вы-то точно всегда видите, брак по любви или по расчету?

Наталья Реутская:

Конечно, основная масса по любви. Потому что видишь, как люди трепетно, как они волнуются, как дрожат руки, когда кольцами обмениваются и когда расписываются – по расчету так быть не может. Но бывают случаи, когда и по расчету.

Я даже слышал версию, что на самом деле самые крепкие браки, как раз-таки, когда по расчету. Это неправда? Многие заключают брачный договор. Или это не по расчету?

Наталья Реутская:

Брачный договор не означает расчет, если ест чувство любви, то все остальное можно рассчитать, и хочу сказать, что сейчас, может быть, где-то можно и сказать, что брак по расчету, потому что браки стали более осознанными. Почему я так считаю, потому что браки в 18-20 лет – их очень мало уже сегодня заключается. Это уже редкие пары. Сейчас основной возраст – это 26, 28-30 лет.

У Вас даже была пара далеко за 70, ему и ей...

Наталья Реутская:

Да, бывают и такие пары. У нас была одна вообще уникальная пара, наверное, до конца своих дней не смогу забыть, они когда-то в молодости встречались, потом так случилось, что они расстались. И получилось, что ее судьба забросила в США, она там уже из Марии стала Мэри, и потом они встретились. Ему 75, ей около этого. И как они женились, это настолько трепетность чувств, как для них это было важно, и они смотрели, как 18-летние друг на друга. И огорчением было то, что она ехала на свадьбу, потерялся чемодан, но, к счастью, вовремя этот чемодан со свадебным платьем прибыл, и все состоялось, как положено.

Известная картина Пукирева «Неравный брак». Вот если бы Вы были художником, Вы картину «Неравный брак» нарисовали тоже так?

Наталья Реутская:

Я не знаю, что такое неравный брак.

Как бы вы дали определение, что такое неравный брак?

Наталья Реутская:

В любом случае, он не радует, потому что...

Вот в середине 19 века художник Пукирев дал такое определение неравному браку, а вот Вы, в начале 21 века какое бы дали определение?

Наталья Реутская:

Я думаю, что у нас сейчас нет такого неравного брака. Все-таки, все стараются быть независимыми. У нас такого нет, чтобы чувствовалось, может быть, это к сожалению, потому что должен чувствоваться глава семьи, чтобы был мужчина, чтобы он мог быть опорой в семье, а у нас девушки стараются быть наравне с мужчиной.

Нередко женщина глава семьи?

Наталья Реутская:

Да, нередко женщина глава семьи, когда уже больше зарабатывает. Иногда мужчины комплексуют, говорят: «Жена больше зарабатывает, чем муж».

В прошлом году все закончилось, когда было совпадение 12.12.12. Больше уже не будет...

Наталья Реутская:

Вы знаете, нет. Я думала тоже, что закончилось, но в этом году не закончилось. В этом году, почему-то, к цифре 13 очень повышенный интерес. Каждый месяц все ищут цифру 13, и в этот день хотят расписаться. Вот 13 июля у нас было очень много пар, сейчас все спрашивают 13 августа, 13 число, 13 год – вот уже...

Это же несчастливая цифра, считается...

Наталья Реутская:

Ну, что-то в этом находят. Оказалось, что уже и она счастливая, потому что совпадает, 2 раза повторяется.

А это полная чепуха или же нет? Ведь Вы не только регистрируете браки, но и регистрируете разводы, такой неприятный процесс, но браки, которые заключены 7.07.2007, более крепкие. Чем в обычный, заурядный день?

Наталья Реутская:

Этого нельзя сказать. 7.07.2007 пары, которые зарегистрировались, у нас уже есть, к сожалению, несколько разводов. Нумерология в этом, наверное, не помогает. Я думаю, что помогает вера в эту цифру, и когда ты веришь в эту цифру, то будь то 7, будь то 13, тогда все равно будет счастье.

Я помню эту жуткую истерию в начале 90-х по поводу сериалов «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», тогда все повально называли детей именно так. Если посчитать, то как раз этим девушкам, Изаурам, Арианам, может быть, и мальчикам Луисам- Альбертам, уже чуть-чуть за 20. А у Вас уже были браки Марианны и Луиса-Альберта, например?

Наталья Реутская:

Марианны были. А вот Луис-Альберта не встречалось. Из фильмов встречаются уже, как говорили коллеги, когда регистрируют деток, то употребляют такие имена, которые в фильмах. Вот, например, Есения была, Агата, Рахель когда-то была.

Наталья Реутская:

Сейчас, в основном, не очень, но иногда, бывает, выхолит из колеи, вот, семья математиков, наверное, очень любят свой предмет, назвали свою...

Алгебра?

Наталья Реутская:

Нет, Аксиома. Представьте! Я не знаю, она, наверное, будет жить до тех пор с этим именем, пока геометрию не станет изучать.

Это, может быть, они хотели подчеркнуть загадочность, ведь аксиома, в отличие от теоремы, не требует доказательств.

Наталья Реутская:

Может быть. Из греческой мифологии есть Персей. Был случай, когда родители хотели назвать своего сына Трактор, но это уже...

В советское время Тракторина девушка была популярная. А вот сейчас Трактор мальчика не разрешат назвать?

Наталья Реутская:

Будут отговаривать, конечно, советовать культурно, вежливо. Но если сильно будет настаивать, то придется регистрировать.