Начальник Департамента по гражданству и миграции в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Сегодня в программе «Простые вопросы» - начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь Алексей Бегун.

Алексей Юрьевич, добрый вечер!

Добрый вечер!

Для вас, наверное, не секрет, по какому поводу мы попросили вас прийти. Большое спасибо, что вы оперативно отозвались на нашу просьбу. Теракты в Бельгии заставляют, наверное, и каждого гражданина Беларуси задуматься о том, насколько может это коснуться нас. Поэтому мы обратились к вам с теми вопросами, которые волнуют почти каждого нашего с вами соседа, гражданина Республики Беларусь. В первую очередь, после того, что произошло во Франции, а теперь уже в Брюсселе, произошли ли у вас какие-то внутренние изменения, так называемое «закручивание гаек», особое внимание?

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь:

Нельзя сказать, что это «закручивание гаек» или какое-то особое внимание. В любом случае мы прекрасно понимаем те категории граждан, которые должны подлежать особому контролю. И на самом деле система немножко перестроилась уже после событий во Франции. И мы, Министерство внутренних дел, совместно с правоохранительными органами проводим целый комплекс организационных и практических мероприятий для того, чтобы обеспечить контроль за пребыванием определенной категории граждан на территории Республики Беларусь, разделять миграционные потоки, выявлять среди лиц, которые задерживаются правоохранительными органами, беженцев, лиц, нуждающихся в международной защите или же нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в Европейский союз транзитом через территорию Республики Беларусь.

Алексей Юрьевич, вот вопрос, который хотели бы задать многие наши граждане. То, что произошло в Бельгии, известно, что один из террористов, тот человек, который был замечен на территории, прилегающей к Сирии, был экстрадирован в Бельгию. И местные власти не обратили должного внимания. Попадают ли аналогичные или хоть немного похожие с такой биографией люди в поле вашего зрения? Есть ли конкретные примеры? Как вы себя ведете в такой ситуации?

Алексей Бегун:

Сейчас отвечу вообще за систему Министерства внутренних дел, за систему органов государственной безопасности по такой простой причине, что вы знаете, что часть граждан Беларуси были вовлечены в конфликт на территории Украины, уезжали туда и воевали как на одной, так и на другой стороне. И до каждого участника боевых действий уже доведено, что они нарушают законодательство Республики Беларусь и подлежат соответствующей уголовной ответственности. Кроме того, мы проводим определенную фильтрационную работу в отношении тех граждан Беларуси, которые на длительное время выезжают на территорию Турецкой Республики, допустим, где они гипотетически могут попасть потом на территорию Сирии, где они могут принимать участие в боевых действиях, или на территорию других стран, где возможно их участие в боевых действиях на стороне группировки «ИГИШ».

А можно представить себе, какой это объем работы? Сколько людей находится в таком плотном кольце наблюдения?

Алексей Бегун:

Вы знаете, это же на самом деле первоначально информационные массивы анализируются Министерством внутренних дел, накладываются на другие информационные массивы. Конечно, первоначальную совокупность граждан Беларуси, с которыми предстоит работать, проводят и анализируют аналитики, и система Министерства внутренних дел, и Комитет государственной безопасности, который выявляет из большого массива граждан тех лиц, которые представляют оперативный интерес. Проводится целый комплекс профилактических мероприятий, оперативных мероприятий, чтобы выявить такое лицо, которое, возможно, представляет интерес для правоохранительных органов.

Глава государства неоднократно отмечал, что наша миграционная политика не будет меняться, «под увеличительным стеклом» будут рассматриваться все люди, которые пытаются остаться в Беларуси. Есть ли у вас информация, как много граждан с Ближнего Востока, в первую очередь, граждан Сирии или, может быть, Ирака пытаются остаться в Беларуси?

Алексей Бегун:

Тут нужно посмотреть на события, которые происходят в Европейском союзе и какая общая доля прибывающих лиц, беженцы, нелегальные мигранты, потому что в Беларуси в основном жесткая миграционная политика. Мы принимаем только лиц, которые имеют право на воссоединение семьи, которые имеют близких родственников, которые заключили брак с гражданами Республики Беларусь, которые связаны с Беларусью семейными узами. Ему есть, что терять, поэтому он прекрасно знает, что должен соблюдать законодательство. Это не беженцы, потому что основной поток, с кем столкнулся Европейский союз – это нелегальные мигранты, это те лица, которые прибывали на территорию Европы для того, чтобы получить статус беженца, и они фактически в общей массе были неуправляемы. У нас немножко другие потоки в настоящее время на территорию Беларуси – около 180 тысяч иностранцев, которые имеют вид на жительство. Из них львиная доля – больше 110 тысяч – это граждане Российской Федерации, 30 тысяч граждане Украины. Те люди, которые в принципе не нуждаются в каком-то таком усиленном контроле. Они очень легко интегрируются в общество, они очень легко ведут законопослушных образ жизни, работают, содержат свои семьи, содержат себя… Если вот говорить о Брюсселе, то там целый анклав, несколько анклавов, которые полумесяцем охватили Брюссель, где жили иммигранты, которые годами не интегрировались в общество, которые вели просто маргинальный образ жизни.

«Полумесяцем» - это вы образно так сравниваете?

Алексей Бегун:

Это даже по карте так выглядит. Все эти иммигрантские кварталы, где задерживались нелегалы, где проводились антитеррористические операции, это испокон веков те кварталы, где практически настоящие граждане Бельгии не проживали. Где жили и селились мигранты, где создавались устойчивые анклавы. У нас нет таких анклав. У нас мигранты живут в семьях. Тот первый опыт переселения граждан Сирии, который мы провели в 2014 году, мы интегрировали их в Гомельском регионе. Они получили квартиру. Я не скажу, что 14 человек или 20 человек как-то повлияют на ситуацию, связанную с терроризмом на территории Беларуси. Ежегодно мы рассматриваем около 100 ходатайств от граждан Сирии о предоставлении статуса беженца и допзащите, но в прошлом году цифра ходатайствующих лиц была больше 1100 иностранцев. То есть это тоже 10%, это не очень много. Это опять же расселение по всей территории республики, это комплекс профилактических мероприятий со стороны органов внутренних дел, органов государственной безопасности. Органы по труду и социальной защите выплачивают минимальные пособия для того, чтобы это лицо интегрировалось на территорию Республики Беларусь, поэтому, чтобы содержать себя и свою семью, он вынужден работать. Иногда это не высококвалифицированная работа, но очень часто из числа ходатайствующих лиц, среди них – те люди, которые окончили учебные заведения РБ, которые являются дипломированным врачами – они просто не могут вернуться в Сирию, потому что статус по учебе уже заканчивается, а в Сирию не могут вернуться из-за боевых действий. Поэтому они подают на статус беженца, получают дополнительную защиту и работают наравне с гражданами Республики Беларусь. То есть они не нуждаются в каком-то комплексе мероприятий по обучению русскому языку, по интеграции в общество, по значительным материальным вложениям. Они уже готовы.

А вот интересный момент. Кстати, было много таких сообщений, что буквально вокзальные площади в европейских столицах были засыпаны паспортами. Люди уничтожали свои паспорта, и становилось непонятно кто, непонятно откуда. Чисто теоретически, попадался ли в ваше поле зрения такой человек – ни документов, ни паспорта, очень плохо или не говорит по-русски… Как вы с ним поступаете?

Алексей Бегун:

Задерживается органами внутренних дел для установления идентификации и, так как он фактически является нарушителем законодательства – он пребывает без документа, он задерживается до того момента, пока не будет проведена процедура идентификации. По некоторым случаям, поверьте мне, это даже больше года. К сожалению, так бывает, когда он называет себя одним именем, потом получается, что он совсем другой, иногда идентификация происходит только по языковому наречию и по отпечаткам пальцев. То есть это очень сложная процедура. Он содержится в заключении. Ему не предоставляется право свободно передвигаться. Если же лицо самостоятельно прибыло на территорию Республики Беларусь и обращается с ходатайством о предоставлении статуса беженца, и мы видим, что действительно по наречию или по каким-то косвенным документам является гражданином Сирии, то, конечно, его, как правило, никто не задерживает, и он помещается в открытый центр временного проживания лиц, ходатайствующих о предоставлении статуса беженца.

Беларусь представляет собой страну, через которую мечтают попасть в Европу. И, наверняка, появляется немало людей, которые готовы оказать за определенные деньги такого рода услуги. Вы, наверняка, сталкиваетесь с запросами, даже с претензиями со стороны наших западных соседей, что вот, через вас к нам поступают люди.

Алексей Бегун:

Во-первых, претензий со стороны правоохранительных органов стран Европейского союза, которые граничат с Беларусью, никогда не было. У нас налажено достаточно конструктивное сотрудничество, потому что именно сотрудники отделения по борьбе с организованной преступностью очень часто работают совместно с нашими литовскими коллегами, латвийскими коллегами, чтобы выявить всю цепочку доставки нелегальных мигрантов из страны исхода и транзитом через территорию Российской Федерации, Беларусь, Литву, и Польшу. То есть для того, чтобы выявить всех организаторов нелегальной миграции только сообща можно работать по этому направлению, чтобы всех привлекать к уголовной ответственности, наказывать и по одну сторону, и по другую сторону границы. Они всегда говорили о том, что Беларусь всегда выполняла международные обязательства, борется с нелегальной миграцией и не будет таких случаев, которые были в других государствах, которые открывали границы и говорят: «Только не к нам, пожалуйста, едьте, куда вы хотите».

Из вашего интервью я получил такую информацию, что, скажем, пробные попытки вести переговоры со стороны Евросоюза о том, чтобы разместить у нас мигрантов в связи с кризисом в Европе. Какого рода переговоры проводятся?

Алексей Бегун:

Глава представительства ОДКБ в Беларуси посчитал или предложил, чтобы мы приняли ряд граждан Сирии для того, чтобы обучили их в учебных заведениях РБ, чтобы в последующем, когда ситуация нормализируется, вернулись в Сирию и работали по тем специальностям, по которым они прошли подготовку в вузах республики. Этот вопрос в настоящее время осмысливается теми органами, которые вовлечены будут в прием и размещение этих сирийских студентов для того, чтобы понимать насколько соответствует это национальным интересам РБ, насколько соответствует нашим целям миграционной политики и сможем ли мы выполнить международные обязательство, обучив их и направив на территорию Сирии.

Все наши сограждане смотрят телевидение, видят новости, взрывы, человеческие трагедии, и экстраполируют все это в какой-то степени на себя. И они видят, что меры безопасности усиливаются во многих странах, усиливаются и у наших соседей в России и на Западе. Для Беларуси на первый взгляд необходимости такой нет. Но как внутри вашего ведомства? Рассматривается ли усиление безопасности?

Алексей Бегун:

Я уже говорил, что усилились мы уже. Мы приняли соответствующее распоряжение по данному вопросы, которое четко ориентировано на категории лиц, которым необходимо уделять особое внимание. Если вы помните когда-то, когда граждане Беларуси впервые столкнулись с досмотром при входе на спортивные площадки, на какие-то другие мероприятия с массовым скоплением граждан, то это их шокировало и удивляло. У нас был свой повод печальный. Но мы уже это прошли, и теперь все меры, которые предпринимает милиция, правоохранительные органы по досмотру тех лиц, которые хотят пройти на эти мероприятия уже не вызывает какой-то негативной реакции. Мы работаем так, как мы уже наработали. Поэтому сейчас на эти нюансы уже никто не обращает внимание. Общественные мероприятий закрыты, въезд на территорию Беларуси определенной категории лиц под особым контролем. Те лица, которые получают разрешение, тоже проходят несколько этапов контроля. За внешним спокойствием на самом деле работа правоохранительных органов происходит, причем индивидуально, точечно и с каждым конкретным человеком. То есть я не могу сказать, что наши сотрудники стоят возле молельных домов, возле мечетей и спрашивают каждого, что ты делаешь в стране и какую веру ты исповедуешь. Но негласный комплекс мероприятий, в том числе и в Интернете, происходит каждый день и повсеместно. Он тоже приносит результаты. Это плавная, постепенная работа, которая в любом случае приносит результат.

Я очень много путешествую, очень много бываю в Москве. И вот недавно у меня состоялся такой разговор, говорили о Минске, о Москве. Приятель говорит: «Не зря у вас Белая Русь. Совершенно не встретишь на улицах такое количество людей, которые являются приезжими из Азербайджана, из Грузии, из Кавказа, из Таджикистана…» Дело в том, что это совершенно другие государства для Российской Федерации. В чем, по вашему мнению, главная причина, почему у нас нет такого количества приезжих из наших братских стран по Советскому союзу?

Алексей Бегун:

Это целый комплекс причин. Нужно понимать, что мы к регулированию миграционных вопросов приступили еще в 1993 году. В 1996 году появился комплекс нормативно-правовых актов Правительства по регулированию вообще вопросов миграции. Уже 20 лет мы выстраиваем достаточно жесткую миграционную политику, которая ориентируется на то, что въезжать должны законопослушные иностранцы. Если Закон говорит, что нужно делать так, то иностранец делает так и никак иначе. Правоохранительные органы работают в достаточно жесткой связке, несмотря на то, что в прошлом и позапрошлом годах мы привлекли более 40 тысяч трудящихся мигрантов. Что у нас нет иностранцев, я бы тоже не сказал. Беларусь находится в центре Европы, через нас ежегодно въезжает более 5 миллионов иностранных граждан. Миграционный поток тоже очень большой. Зачастую, наверное, благодаря тем правилам и установкам, тем механизмам, которые работают с иностранцами, они не позволяют им нелегально получать гражданство, получать документы, удостоверяющие личность, интегрироваться или не интегрироваться в общество – все это разбавляется большим количеством белорусов, теми иностранцами, которые представляют интерес для нас. Они работают, получают нормальную зарплату, они могут интегрироваться в общество. Кто не готов интегрироваться в общество, он отправляется домой через меры принуждения, которые осуществляют органы внутренних дел.