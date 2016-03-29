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Основной этап работ по расширению и строительству улиц в военном городке Уручье завершен

29 марта 2016 17:45
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Новости Беларуси. Основной этап работ по расширению и строительству улиц в военном городке Уручье завершен. Так, улица Героев 120 дивизии продлена до улицы Стариновской. На очереди реконструкция участка этой улицы до перекрестка с Пономарёва, которую также частично преобразуют.

Напомню, с 1 марта почти на 5 месяцев движение всех видов транспорта через перекресток улиц Героев 120-й дивизии и Пономарева закрыто. Изменение дорожной карты в этой части города вызвано расширением микрорайона «Восточный», строительством социально-значимых  объектов и жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Улицы Минска

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