Новости Беларуси. Основной этап работ по расширению и строительству улиц в военном городке Уручье завершен. Так, улица Героев 120 дивизии продлена до улицы Стариновской. На очереди реконструкция участка этой улицы до перекрестка с Пономарёва, которую также частично преобразуют.

Напомню, с 1 марта почти на 5 месяцев движение всех видов транспорта через перекресток улиц Героев 120-й дивизии и Пономарева закрыто. Изменение дорожной карты в этой части города вызвано расширением микрорайона «Восточный», строительством социально-значимых объектов и жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.