Новости Беларуси. Дорога через камыши. В центре Минска появилась экологическая тропа. Небольшой мостик, соединяющий Лошицкий парк и микрорайон Серебрянку, украсили природными материалами.

Примечательно, что идея обрамить конструкцию высокими стеблями, пришла в голову простым минчанам. Несколько молодых людей в течение короткого времени превратили мостик в художественную инсталляцию. Ребята уверили, что инициатива не стоила больших денег. Для скромного, но эффектного украшения ограды понадобились лишь камыши, канат и пластиковые стяжки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.