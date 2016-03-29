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Дорога через камыши: в центре Минска появилась экологическая тропа

29 марта 2016 17:45
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Новости Беларуси. Дорога через камыши. В центре Минска появилась экологическая тропа. Небольшой мостик, соединяющий Лошицкий парк и микрорайон Серебрянку, украсили природными материалами.

Примечательно, что идея обрамить конструкцию высокими стеблями, пришла в голову простым минчанам. Несколько молодых людей в течение короткого времени превратили мостик в художественную инсталляцию. Ребята уверили, что инициатива не стоила больших денег. Для скромного, но эффектного украшения ограды понадобились лишь камыши, канат и пластиковые стяжки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Экология

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