В 2025 году санатории Беларуси приняли гостей из 80 государств

В белорусских здравницах продолжают расти показатели международного туризма. По данным Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, в 2025 году санатории страны приняли гостей из 80 государств. Годом ранее география была немного скромнее – 68 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к белорусским здравницам расширяется, и это подтверждают цифры. Количество иностранных отдыхающих достигло максимум – почти 260 тысяч человек. Самую большую долю по-прежнему составляют гости из России. Поток с западного направления в последние годы снизился – в том числе из-за санитарно-эпидемиологических ограничений периода COVID-19. Но несмотря на политическую риторику, спрос сохраняется – стабильно едут жители стран Балтии и Польши. Рост наблюдается и по всем странам СНГ. Эксперты подчеркивают, география становится шире, а интерес – устойчивее. По оценкам специалистов, у отрасли есть серьезный потенциал для дальнейшего развития – как за счет расширения услуг, так и за счет растущего международного спроса.