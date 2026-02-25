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В ГУВД Мингорисполкома прошли теоретические учения по обеспечению безопасности

25 февраля 2026 07:24
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На базе ГУВД Мингорисполкома прошли теоретические учения по обеспечению безопасности в особых условиях. Отрабатывались различные варианты осложнения оперативной обстановки. Определяли алгоритмы действий милиции и приданных сил в конкретных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечено, что аналогичные тренировки пройдут во всех областях для выявления проблемных моментов и подготовки предложений по корректировке законодательства. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы должны сегодня отработать те проблемные вопросы, у нас тут еще есть определенное количество времени, чтобы мы могли внести изменение в законодательство. Продумайте все наши действия.

Особое внимание уделено информационному противоборству. Сотрудники милиции и других ведомств круглосуточно мониторят интернет-пространство для своевременного выявления угроз, однако работа в этом направлении будет усилена. По итогам учений руководством даны конкретные поручения, обозначены недостатки. Сегодня тренировки продолжатся.

# МВД Беларуси # Иван Кубраков

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