Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли в Горловку (Украина)

Новости Украины. На Донбассе ночь прошла под звуки канонады. Горловка вновь оказалась под обстрелом. Погибли два мирных жителя. Ещё шесть человек получили ранения. Для оценки ущерба в город прибыли наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Горловке с начала года уже погибли более 160 мирных жителя.

Тем временем на шахте, которая находится недалеко от Донецка, спасатели всю ночь тушили пожар. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Из горящего рудника были срочно выведены 103 горняка. Огонь вспыхнул на глубине почти семисот метров. Точные причины пожара и его площадь сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.