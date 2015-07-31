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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли в Горловку (Украина)

31 июля 2015 07:42
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Новости Украины. На Донбассе ночь прошла под звуки канонады. Горловка вновь оказалась под обстрелом. Погибли два мирных жителя. Ещё шесть человек получили ранения. Для оценки ущерба в город прибыли наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Горловке с начала года уже погибли более 160 мирных жителя.

Тем временем на шахте, которая находится недалеко от Донецка, спасатели всю ночь тушили пожар. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Из горящего рудника были срочно выведены 103 горняка. Огонь вспыхнул на глубине почти семисот метров. Точные причины пожара и его площадь сейчас устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # ОБСЕ

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