На Зыбицкой построили трехзвездочную гостиницу

Новости Беларуси. Три новые гостиницы откроются в Минске да конца 2017 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они расположены в центре города: на проспекте Победителей, улицах Зыбицкой и Октябрьской.
Интерес туристов к Минску растет. Только за последние полгода в столичных отелях побывали более 350 тысяч гостей. Бюджетные гостиницы должны оценить и гости больших спортивных мероприятий – Европейских игр и Чемпионата мира по хоккею.
Юрий Натычко, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Три гостиницы бюджетного класса размещения категории три звезды. Они действительно востребованы на территории Минска и при проведении определенных мероприятий, как спортивных, так и деловых, они обязательно заселяются.
Поэтому принято решение о строительстве гостиниц именно трех звезд.
В столичных отелях планируется сделать все для комфортного пребывания китайских туристов. В гостиницах будут работать сотрудники со знанием языка, сайты отелей адаптируют для пользователей из Поднебесной, а в меню можно будет найти блюда китайской кухни.