На Зыбицкой построили трехзвездочную гостиницу

Новости Беларуси. Три новые гостиницы откроются в Минске да конца 2017 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они расположены в центре города: на проспекте Победителей, улицах Зыбицкой и Октябрьской.

Интерес туристов к Минску растет. Только за последние полгода в столичных отелях побывали более 350 тысяч гостей. Бюджетные гостиницы должны оценить и гости больших спортивных мероприятий – Европейских игр и Чемпионата мира по хоккею.