Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово: День студотрядов-2017
Новости Беларуси. 1 августа в Беларуси отмечают день студенческих отрядов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Романтика, новые знакомства и возможность заработать – студотрядовское движение живо и будет жить. Так считают и в оздоровительном лагере «Неман» Столбцовского района.
Здесь работают студенты-педагоги – 11 человек – и практику проходят, и немного денег зарабатывают.
Евгений Римашевский, инструктор по физической культуре гимназии № 1 Столбцов:
Раньше играли, когда были детьми.
И сейчас тоже входим в роль детей и участвуем во всех видах спорта.
Яна Гомза, ученица средней школы № 2 Столбцов:
У нас очень хорошие учителя. Мы не устали от них в школе, поэтому очень приятно еще летом с ними побыть. Здесь очень весело, мы участвуем во всяких конкурсах, мероприятиях. То есть каждый день мы заняты – не валяемся просто на кроватях, а постоянно участвуем где-то, готовим творческие номера, выступаем с ними.
Дарья Грицкевич, педагог-организатор оздоровительного лагеря «Неман» Столбцовского района:
Во-первых, опыта набираешься. Для педагога это очень важно, молодые педагоги – это хорошо. Во-вторых это отдых идет, как-никак это не тетради проверять, это польза. Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово.
Всего на Минщине более 500 молодых людей присоединились к студотрядовскому движению.
В регионе работает около 50 отрядов: сельскохозяйственные, строительные и педагогические.