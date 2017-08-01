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Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово: День студотрядов-2017

01 августа 2017 15:24
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Новости Беларуси. 1 августа в Беларуси отмечают день студенческих отрядов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Романтика, новые знакомства и возможность заработать – студотрядовское движение живо и будет жить. Так считают и в оздоровительном лагере «Неман» Столбцовского района.

Здесь работают студенты-педагоги – 11 человек – и практику проходят, и немного денег зарабатывают.

Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово: День студотрядов-2017-1

Евгений Римашевский, инструктор по физической культуре гимназии № 1 Столбцов:
Раньше играли, когда были детьми.

И сейчас тоже входим в роль детей и участвуем во всех видах спорта.

Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово: День студотрядов-2017-4

Яна Гомза, ученица средней школы № 2 Столбцов:
У нас очень хорошие учителя. Мы не устали от них в школе, поэтому очень приятно еще летом с ними побыть. Здесь очень весело, мы участвуем во всяких конкурсах, мероприятиях. То есть каждый день мы заняты – не валяемся просто на кроватях, а постоянно участвуем где-то, готовим творческие номера, выступаем с ними.

Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово: День студотрядов-2017-7

Дарья Грицкевич, педагог-организатор оздоровительного лагеря «Неман» Столбцовского района:
Во-первых, опыта набираешься. Для педагога это очень важно, молодые педагоги – это хорошо. Во-вторых это отдых идет, как-никак это не тетради проверять, это польза. Свежий воздух, хорошее питание, дети – это же очень здорово.

Всего на Минщине более 500 молодых людей присоединились к студотрядовскому движению.

В регионе работает около 50 отрядов: сельскохозяйственные, строительные и педагогические.

# общество # Фотофакт # Студенты # Евгений Римашевский # Яна Гомза # Дарья Грицкевич

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