Научиться пользоваться компьютером, танцевать сальсу и краситься: в Минске открылись бесплатные курсы для слабовидящих

Азы столь нелегких занятий они освоят вместе с опытными педагогами. А еще смогут танцевать сальсу.

Теперь они научатся без посторонней помощи пользоваться компьютером и даже наносить макияж.

Новости Беларуси. В столице для слабовидящих людей открыли специальные курсы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марина Швайликова: Пробовала. Но не сальсу пробовала танцевать, а другие танцы. Очень мне нравится, но у меня, правда, не все получается. Но очень мне нравится учиться танцевать.

Александр Кругленя, тренер:

Этот наш курс рассчитан на работу с людьми, которые уже обладают каким-то запасом прочности. То есть они уже живут жизнью более-менее полноценной, но хотят еще лучше.

Люди, естественно, заряжаются и уезжают к себе другими совсем.

На курсы приезжают слабовидящие люди со всей страны. Для организации таких занятий был получен грант, поэтому для посетителей курсы бесплатные.