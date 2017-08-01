«Город зарастает этой грязью». Как бороться с нелегальными объявлениями на столбах?

Многие серьёзные руководители ошибочно полагают, что именно они следят за порядком в своей организации. И только уборщицы точно знают, кто, на самом деле, следит за порядком. В чём яркое сходство между расклейщиком объявлений и псом?

Ни один, ни другой не могут спокойно пройти мимо столба. Тёзка русского классика, минчанин Фёдор Михайлович Ларионов не может спокойно пройти не только мимо столбов, но и стен. В отличие от писателя, наш современник борется не за чистоту русского языка, а за чистоту улиц.

Фёдор Ларионов:

Эта нелегальщина вся, которая нарушает закон о рекламе, процветает всё больше и больше.

Дипломированные ясновидящие, арендодатели койко-места, борцы с клопами и тараканами, ростовщики в долг, покупатели волос, продавцы воздуха. Не счесть тех, кто продвигает свой неказистый бизнес через несложный маркетинговый прием – расклейкой объявлений везде и всюду. Фёдор Ларионов:

Я общался с коммунальными службами, они мне говорят: «Что мы можем поделать? Мы сдираем их». Простите, а почему сдираете вы, коммунальные службы?

Если там есть номер телефона, вот я беру, вот, когда я к Вам шёл, то по пути одно объявление снял, второе объявление снял. У меня их много.



Много воды утекло с тех пор, когда «Добро пожаловаться» впервые коснулось темы «серых» объявлений. Но воз и ныне там. По-прежнему, по старинке, у нас на борьбу с этим злом отправляются коммунальщики с ножом, ацетоном и тряпкой.

Фёдор Ларионов:

Где вы, товарищи, которые занимались вопросами рекламы, соблюдения закона о рекламе? Горисполком, ау! Прокуроры, где вы? Приведите в порядок, заставьте вымыть, вычистить, за нарушение рекламы оштрафуйте. Почему вы не следите за городом? Город зарастает этой грязью.

Нельзя сказать, что только у нас, простите за сленг, «пачкуны» процветают и ничего не боятся. Есть они везде.

Ольга Барановская, заведующий сектором организационно-кадровой и правовой работы:

Ответственность за нарушение законодательства о рекламе предусмотрено статьёй 12.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Протоколы по данным основаниям вправе составлять должностные лица органов государственного контроля, а также Министерство торговли Республики Беларусь. Административные дела по данным основаниям вправе рассматривать суды и, непосредственно, Комитет государственного контроля.

Итак, статья есть, казалось бы, дело за малым. Находишь незаконное объявление, фотографируешь его и отсылаешь нарушителю штраф.

Увы, всё просто лишь в идеале.



Ольга Барановская, заведующий сектором организационно-кадровой и правовой работы:

В силу специфики рассматриваемых вот этих административных правонарушений очень тяжело, непосредственно, установить лицо, размещающее данную рекламу, доказать его вину, ну и, как правило, законно и обоснованно привлечь его к ответственности.

Действительно, кто виноват? Руководитель организации, чьи координаты указаны в объявлениях или, непосредственно, расклейщик? Ведь именно последний – и есть нарушитель.

А, если он сезонный сотрудник или разовый? Как его привлечь? И, в целом, чтобы кого-то наказать штрафом, надо этого кого-то поймать на месте правонарушения, что называется, за руку. Заметим, что наказание за подобное деяние достаточно сурово.



Ольга Барановская, заведующий сектором организационно-кадровой и правовой работы:

Если брать именно нарушения закона о рекламе, то на физическое лицо штраф – от 5 до 30 базовых, юридическое лицо – от 20 до 50 базовых. Если лицо привлекается за повреждение имущества, вызванное этим размещением рекламы, то до 50 базовых.

Наша действительность показывает, что не сильно боятся суровых финансовых мер расклейщики. Это понятно, объявление в газетах, на радио, телевидении и в Интернете стоит денег, а здесь всё бесплатно, безвозмездно! И поэтому жадность легко побеждает страх быть пойманным за руку. В итоге у коммунальщиков остается лишь такой метод, как увещевание.