На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы

Новости Беларуси. В Минске можно увидеть арт-объекты по мотивам новогодних сказок, авторские куклы и оригинальные елочные игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне открылась масштабная выставка конкурса детского творчества «Калядная зорка».

Новогодние и рождественские праздники вдохновили десятки тысяч маленьких ремесленников со всех уголков нашей страны. Жанровая палитра самая разнообразная: керамика, художественная роспись, вышивка, и ткачество. В финал вышли около 500 работ. Самые интересные, яркие экспозиции представят во Дворце Республики на Главной елке страны.



Анна Дуко, участник конкурса «Калядная зорка»:

Я вельмі люблю гэтую выставу. Я ўдзельнічаю ў ёй ужо не першы год. Гэта заўсёды проста бура эмоцый. Я ніколі не забуду ніводнай выставы.