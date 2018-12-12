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На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы

12 декабря 2018 07:29
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Новости Беларуси. В Минске можно увидеть арт-объекты по мотивам новогодних сказок, авторские куклы и оригинальные елочные игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне открылась масштабная выставка конкурса детского творчества «Калядная зорка».

На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-1
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-2
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-3
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-4
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-5

Новогодние и рождественские праздники вдохновили десятки тысяч маленьких ремесленников со всех уголков нашей страны. Жанровая палитра самая разнообразная: керамика, художественная роспись, вышивка, и ткачество. В финал вышли около 500 работ. Самые интересные, яркие экспозиции представят во Дворце Республики на Главной елке страны.

На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-7


Анна Дуко, участник конкурса «Калядная зорка»:
Я вельмі люблю гэтую выставу. Я ўдзельнічаю ў ёй ужо не першы год. Гэта заўсёды проста бура эмоцый. Я ніколі не забуду ніводнай выставы.

На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-9

Елена Левина, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
«Калядная зорка» – это всегда праздник, праздник детского творчества, праздник волшебства, чуда. Это праздник новогодней детской фантазии.

Растет каждый год количество участников, расширяется и география участников. Каждая детская работа выполнена с большой любовью.

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На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-11
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-12
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-13
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-14
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-15
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-16
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-17
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-18
На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы-19
# Новый год

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