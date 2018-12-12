На выставке «Калядная зорка» в Минске представили арт-объекты по мотивам сказок и авторские куклы
Новости Беларуси. В Минске можно увидеть арт-объекты по мотивам новогодних сказок, авторские куклы и оригинальные елочные игрушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне открылась масштабная выставка конкурса детского творчества «Калядная зорка».
Новогодние и рождественские праздники вдохновили десятки тысяч маленьких ремесленников со всех уголков нашей страны. Жанровая палитра самая разнообразная: керамика, художественная роспись, вышивка, и ткачество. В финал вышли около 500 работ. Самые интересные, яркие экспозиции представят во Дворце Республики на Главной елке страны.
Анна Дуко, участник конкурса «Калядная зорка»:
Я вельмі люблю гэтую выставу. Я ўдзельнічаю ў ёй ужо не першы год. Гэта заўсёды проста бура эмоцый. Я ніколі не забуду ніводнай выставы.
Елена Левина, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи:
«Калядная зорка» – это всегда праздник, праздник детского творчества, праздник волшебства, чуда. Это праздник новогодней детской фантазии.
Растет каждый год количество участников, расширяется и география участников. Каждая детская работа выполнена с большой любовью.
Согреть теплом каждого ребёнка. Первые новогодние подарки получили дети в Гродно в рамках акции «Наши дети»
Выставка декоративно-прикладного творчества проходит в рамках новогодней акции «Наши дети». На протяжении месяца представители власти, политики, бизнесмены и медиаперсоны навестят и поздравят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приемных и опекунских семей.