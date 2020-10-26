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«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск

26 октября 2020 06:23
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Новости Беларуси. Его концертный зал – уличный переход. Его слушатели – случайные прохожие. Его не знает никто и знают все, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Грузинская страсть, испанская мелодичность и неповторимый бархатистый тембр заставляют остановиться, какими бы важными ни были дела.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-1

Анна Сушкова, корреспондент:
Не проходите мимо бросьте монетку уличному музыканту, ведь музыка интернациональна.

Сегодня Вахтанг – такая же визитная карточка нашего города, как Красный костел или Национальная библиотека. Ведь именно он встречает своей волшебной музыкой тех, кто приехал в белорусскую столицу и провожает задорной «Читой-Маргаритой» или бессмертным хитом Эроса Рамазотти.

Мы прогулялись с одним из самых популярных уличных музыкантов и узнали, что же его привело в нашу страну.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-4

Вахтанг Далбашвили, музыкант:
Я в Грузии раньше сидел в «Одноклассниках». Случайно нашел фотографию женщины. Она мне так понравилась, правда, моя жена такая красивая, я реально говорю, не добавляю ничего лишнего.  На второй день я прямо написал: «Выйдите за меня замуж».

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-7

Обаятельная минчанка не стала давать однозначного ответа, но общение продолжилось. А через полгода влюбленные буквально летели друг к другу навстречу.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-10

Вахтанг Далбашвили:
Начали вместе жить в Грузии. Жена очень любит Батуми, мы там 2 года жили. Потом так случилось, что в Грузии стало трудновато жить. Жена сказала: давай поедем в Беларусь. Когда я приехал в Минск, это место, где мы стоим, стало первым, куда мы пришли.

Интернациональный брак перерос в творческий тандем: муж с женой часто выступали дуэтом. Причем Ларису, супругу Вахтанга, на родине нашего героя частенько принимали за грузинку: так быстро она влилась в культуру и освоила национальные мотивы.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-13

Вахтанг Далбашвили:
Главное, что я хочу сказать, в моем творчестве, в музыке: мое вдохновение – все, что в моих аккордах есть – это моя муза, моя жена Ларчик. Что-то переправит, что-то не понравится она всегда говорит. Она хороший критик.

Сам Вахтанг из музыкальной семьи: отец был популярным певцом в Тбилиси. Именно он и дал сыну в руки гитару.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-16

Вахтанг Далбашвили:
В шесть лет, когда я маленький был, мой отец начинал со мной работать. Я даже помню первый аккорд – из «Мимино». Когда вырос, попробовал сам сочинять песни. После школы, 8 классов, поступил в Тбилисское эстрадно-цирковое училище, 4 года окончил там, потом еще классический музыкальный колледж, 3 года.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-19

Вахтанг даже дорос до акустического трио, которое пользовалось бешеной популярностью. Но война, а затем затяжной кризис внесли свои коррективы в жизнь музыкантов. Наш герой продолжил свою творческую карьеру уже на белорусской земле.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-22

Вахтанг Далбашвили:
В Беларуси меня хорошо приняли. Я удивлялся, когда грузинские песни начинал здесь петь. Ваши люди хорошо чувствуют красивые гармонии. Когда я играю что-то, сразу говорят: «Видно, вы грузин!» – «Да, а как вы узнали, что грузин?» – «Потому что только у грузин есть такие гармонии, такие красивые мелодии». Конечно, я грузин, по-другому не бывает.

Здесь Вахтанг освоил и два новых для себя языка – итальянский и испанский. Эти песни белорусы всегда встречают на бис. Но есть в репертуаре музыканта особенная композиция.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-25

Вахтанг Далбашвили:
Есть одна очень старая, ее отец написал, сам текст тоже очень хороший, мелодичный. Это песня о старом человеке, который вспоминает свою любовь.

Хоть песня и грустная, но давняя детская мечта нашего героя – жить в другой стране  сбылась.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-28

Вахтанг Далбашвили:
В сравнении, честно говорю, с другими странами Беларусь – такая теплая, такая чистая, нежная. Даже выучил одну мою любимую песню ­­­– «Любимая моя Беларусь». Я всегда пою эту песню. Я уже так привык к Беларуси. Хоть в холод, хоть в град, у вас же всегда здесь влажность, могу хоть в -15 градусов петь. 

Открыл Вахтанг и еще один секрет.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-31

Вахтанг Далбашвили:
Этому чемодану – 100 лет. Я с ним не расстаюсь, дает большую удачу. Вставляю туда кукол, они влюбленные, их мне подарил в Беларуси человек, который своими руками сделал. Он сказал, что когда-то в Грузии жил. Подарил сначала одну куклу, потом прошло время, где-то месяц, увидел меня, сказал: мальчика надо еще девочке. И подарил еще куклу.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-34

В руках – чемодан, за спиной – гитара, в душе – тепло, дома – любимая жена, а где-то далеко – родина, море и горы. Так и идет по жизни этот удивительный человек – с песней, улыбкой и искренними пожеланиями.  

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-37

Вахтанг Далбашвили:
Желаю, чтобы белорусы были такими, как сейчас, теплыми людьми. Как в Беларуси все чисто, у вас это бренд на весь мир. И нежная такая Беларусь. И чтобы никогда не переменились в этом смысле, какие вы есть, такими и оставайтесь. Я за это вас люблю. Как в Беларусь приехал, как будто я в монастыре моя душа спокойна.

Правда, есть у Вахтанга и одно неисполненное желание.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-40

Вахтанг Далбашвили:
Шота Руставели написал поэму, известную на весь мир. У меня есть мечта, чтобы я в студии записал оперетту. Ноты до сих пор внутри лежат. Я все равно, утро будет или ночь, встану с музыкой.

«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск-43

Вот такое оно – счастье уличного музыканта. И вот таким бывает настоящий талант – достойный оперного театра, но на радость нам звучащий на улицах и в переходах.

# Музыка # общество # Вахтанг Далбашвили # Анна Сушкова # Фотофакт

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