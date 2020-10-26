«На второй день написал: «Выйдите за меня замуж». Музыкант из Грузии рассказал, почему переехал в Минск

Новости Беларуси. Его концертный зал – уличный переход. Его слушатели – случайные прохожие. Его не знает никто и знают все, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Грузинская страсть, испанская мелодичность и неповторимый бархатистый тембр заставляют остановиться, какими бы важными ни были дела.

Анна Сушкова, корреспондент:

Не проходите мимо – бросьте монетку уличному музыканту, ведь музыка интернациональна. Сегодня Вахтанг – такая же визитная карточка нашего города, как Красный костел или Национальная библиотека. Ведь именно он встречает своей волшебной музыкой тех, кто приехал в белорусскую столицу и провожает задорной «Читой-Маргаритой» или бессмертным хитом Эроса Рамазотти. Мы прогулялись с одним из самых популярных уличных музыкантов и узнали, что же его привело в нашу страну.

Вахтанг Далбашвили, музыкант:

Я в Грузии раньше сидел в «Одноклассниках». Случайно нашел фотографию женщины. Она мне так понравилась, правда, моя жена такая красивая, я реально говорю, не добавляю ничего лишнего. На второй день я прямо написал: «Выйдите за меня замуж».

Обаятельная минчанка не стала давать однозначного ответа, но общение продолжилось. А через полгода влюбленные буквально летели друг к другу навстречу.

Вахтанг Далбашвили:

Начали вместе жить в Грузии. Жена очень любит Батуми, мы там 2 года жили. Потом так случилось, что в Грузии стало трудновато жить. Жена сказала: давай поедем в Беларусь. Когда я приехал в Минск, это место, где мы стоим, стало первым, куда мы пришли. Интернациональный брак перерос в творческий тандем: муж с женой часто выступали дуэтом. Причем Ларису, супругу Вахтанга, на родине нашего героя частенько принимали за грузинку: так быстро она влилась в культуру и освоила национальные мотивы.

Вахтанг Далбашвили:

Главное, что я хочу сказать, в моем творчестве, в музыке: мое вдохновение – все, что в моих аккордах есть – это моя муза, моя жена Ларчик. Что-то переправит, что-то не понравится – она всегда говорит. Она хороший критик. Сам Вахтанг – из музыкальной семьи: отец был популярным певцом в Тбилиси. Именно он и дал сыну в руки гитару.

Вахтанг Далбашвили:

В шесть лет, когда я маленький был, мой отец начинал со мной работать. Я даже помню первый аккорд – из «Мимино». Когда вырос, попробовал сам сочинять песни. После школы, 8 классов, поступил в Тбилисское эстрадно-цирковое училище, 4 года окончил там, потом еще классический музыкальный колледж, 3 года.

Вахтанг даже дорос до акустического трио, которое пользовалось бешеной популярностью. Но война, а затем затяжной кризис внесли свои коррективы в жизнь музыкантов. Наш герой продолжил свою творческую карьеру уже на белорусской земле.

Вахтанг Далбашвили:

В Беларуси меня хорошо приняли. Я удивлялся, когда грузинские песни начинал здесь петь. Ваши люди хорошо чувствуют красивые гармонии. Когда я играю что-то, сразу говорят: «Видно, вы грузин!» – «Да, а как вы узнали, что грузин?» – «Потому что только у грузин есть такие гармонии, такие красивые мелодии». Конечно, я грузин, по-другому не бывает. Здесь Вахтанг освоил и два новых для себя языка – итальянский и испанский. Эти песни белорусы всегда встречают на бис. Но есть в репертуаре музыканта особенная композиция.

Вахтанг Далбашвили:

Есть одна очень старая, ее отец написал, сам текст тоже очень хороший, мелодичный. Это песня о старом человеке, который вспоминает свою любовь. Хоть песня и грустная, но давняя детская мечта нашего героя – жить в другой стране – сбылась.

Вахтанг Далбашвили:

В сравнении, честно говорю, с другими странами Беларусь – такая теплая, такая чистая, нежная. Даже выучил одну мою любимую песню ­­­– «Любимая моя Беларусь». Я всегда пою эту песню. Я уже так привык к Беларуси. Хоть в холод, хоть в град, у вас же всегда здесь влажность, могу хоть в -15 градусов петь. Открыл Вахтанг и еще один секрет.

Вахтанг Далбашвили:

Этому чемодану – 100 лет. Я с ним не расстаюсь, дает большую удачу. Вставляю туда кукол, они влюбленные, их мне подарил в Беларуси человек, который своими руками сделал. Он сказал, что когда-то в Грузии жил. Подарил сначала одну куклу, потом прошло время, где-то месяц, увидел меня, сказал: мальчика надо еще девочке. И подарил еще куклу.

В руках – чемодан, за спиной – гитара, в душе – тепло, дома – любимая жена, а где-то далеко – родина, море и горы. Так и идет по жизни этот удивительный человек – с песней, улыбкой и искренними пожеланиями.

Вахтанг Далбашвили:

Желаю, чтобы белорусы были такими, как сейчас, теплыми людьми. Как в Беларуси все чисто, у вас это бренд на весь мир. И нежная такая Беларусь. И чтобы никогда не переменились в этом смысле, какие вы есть, такими и оставайтесь. Я за это вас люблю. Как в Беларусь приехал, как будто я в монастыре – моя душа спокойна. Правда, есть у Вахтанга и одно неисполненное желание.

Вахтанг Далбашвили:

Шота Руставели написал поэму, известную на весь мир. У меня есть мечта, чтобы я в студии записал оперетту. Ноты до сих пор внутри лежат. Я все равно, утро будет или ночь, встану с музыкой.