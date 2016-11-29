На вооружение ВВС Беларуси поступило шесть вертолетов серии МИ-8

Новости Беларуси. Белорусское небо под технологичной охраной. На вооружение ВВС страны поступило 6 вертолетов серии МИ-8. Современные машины могут использоваться в военных учениях, для разведки, в спасательных и медицинских целях.

Производители улучшили их технические характеристики – существенно увеличили топливный бак, грузоподъемность, обновлено навигационное оборудование, появился метеолокатор, что позволит работать в тяжелых погодных условиях.

В середине 2017 года ВВС получит еще 6 вертолетов и будет оттачивать мастерство полноценной эскадрильей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.