Прямой эфир

На вооружение ВВС Беларуси поступило шесть вертолетов серии МИ-8

29 ноября 2016 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусское небо под технологичной охраной. На вооружение ВВС страны поступило 6 вертолетов серии МИ-8. Современные машины могут использоваться в военных учениях, для разведки, в спасательных и медицинских целях.

Производители улучшили их технические характеристики – существенно увеличили топливный бак, грузоподъемность, обновлено навигационное оборудование, появился метеолокатор, что позволит работать в тяжелых погодных условиях.

В середине 2017 года ВВС получит еще 6 вертолетов и будет оттачивать мастерство полноценной эскадрильей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Военная авиация

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский красный крест отмечает 95-летие
29 ноября 2016 06:01

Белорусский красный крест отмечает 95-летие

Отношения Азербайджана и Беларуси сшиты крепкими нитками: почему люди из других стран любят нашу страну?
28 ноября 2016 18:25

Отношения Азербайджана и Беларуси сшиты крепкими нитками: почему люди из других стран любят нашу страну?

Вой сирен и клубы дыма: в торговом центре на площади Независимости 28 ноября в 23:00 начнется учение МЧС
28 ноября 2016 17:03

Вой сирен и клубы дыма: в торговом центре на площади Независимости 28 ноября в 23:00 начнется учение МЧС