На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

Новости Беларуси. К концу недели парковку на улице Мясникова сделают открытого типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К концу недели парковку на улице Мясникова сделают открытого типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ранее она была оборудована шлагбаумом, плату за стоянку взимали контролеры. Теперь стоянку на ней можно будет оплатить одним из шести способов, как и на других платных автопарковках. В планах – перевести эту стоянку на автоматический режим работы, то есть сделать ее закрытой.
К слову, в столице функционирует 59 платных автомобильных парковок, из них 8 – закрытого типа. В общей сложности они рассчитаны на 4300 мест для автомобилей.