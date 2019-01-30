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На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

30 января 2019 18:04
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Новости Беларуси. К концу недели парковку на улице Мясникова сделают открытого типа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа-1

Ранее она была оборудована шлагбаумом, плату за стоянку взимали контролеры. Теперь стоянку на ней можно будет оплатить одним из шести способов, как и на других платных автопарковках. В планах – перевести эту стоянку на автоматический режим работы, то есть сделать ее закрытой.

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа-4

К слову, в столице функционирует 59 платных автомобильных парковок, из них 8 – закрытого типа. В общей сложности они рассчитаны на 4300 мест для автомобилей.

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа-7

На улице Мясникова сделают парковку открытого типа-9

# Паркинг # общество # Фотофакт

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