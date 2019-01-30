На улице Мясникова сделают парковку открытого типа

Ранее она была оборудована шлагбаумом, плату за стоянку взимали контролеры. Теперь стоянку на ней можно будет оплатить одним из шести способов, как и на других платных автопарковках. В планах – перевести эту стоянку на автоматический режим работы, то есть сделать ее закрытой.