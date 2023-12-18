Прямой эфир

На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу

18 декабря 2023 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новый год не за горами, поэтому регионы уже вовсю пестрят украшениями. В Дзержинске, помимо установленных в 2022 году световых элементов, появились и новые. Все это привлекает внимание не только жителей города, но и гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Прогулялась по городу и узнала о новинках Дарья Авсюк.

На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу-1

Фигуры ангелов, светящиеся шары, снеговики и сказочные деревья. В 2023 году монтаж иллюминации в Дзержинске начался в середине ноября. И вот уже город сияет праздничными огнями. Главную площадь украшают две топиарные фигуры.

На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу-4

Елена Климович, техник по озеленению Дзержинского ЖКХ:
С прошлого года появилась такая традиция, каждый год возле елки устанавливать топиарную фигуру в виде символа нового года, поэтому у нас в этом году дракон, но кролика мы тоже не забыли как символ уходящего, мы его в этом году оставили здесь.

А чтобы память о новогодних праздниках осталась надолго установлены фотозоны. Снимки можно сделать возле арки в виде часов. А фишкой этого года стал огромный пятиметровый воздушный шар.

На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу-7

Елена Климович:
Хотелось что-то такое нестандартное, что не в каждом городе можно увидеть, поэтому решили остановиться на воздушном шаре. Люди довольны, уже там много было фотосессий.

Какими еще средствами создают новогоднюю атмосферу в Дзержинске – в видеосюжете.

# Новый год # общество # Елена Климович # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов
18 декабря 2023 17:33

«Страха нет, мы готовы!» Члены общественных объединений будут наблюдателями на выборах депутатов

Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчёркивают деловой настрой Лукашенко
18 декабря 2023 17:18

Губернатор Московской области: мои коллеги-губернаторы подчёркивают деловой настрой Лукашенко

Чтобы привлечь молодёжь к выборам, нужны блогеры и лидеры мнений – Александр Бурда
18 декабря 2023 17:16

Чтобы привлечь молодёжь к выборам, нужны блогеры и лидеры мнений – Александр Бурда