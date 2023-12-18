На улицах Дзержинска создали праздничную новогоднюю атмосферу

Новости Беларуси. Новый год не за горами, поэтому регионы уже вовсю пестрят украшениями. В Дзержинске, помимо установленных в 2022 году световых элементов, появились и новые. Все это привлекает внимание не только жителей города, но и гостей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фигуры ангелов, светящиеся шары, снеговики и сказочные деревья. В 2023 году монтаж иллюминации в Дзержинске начался в середине ноября. И вот уже город сияет праздничными огнями. Главную площадь украшают две топиарные фигуры.

Елена Климович, техник по озеленению Дзержинского ЖКХ:

С прошлого года появилась такая традиция, каждый год возле елки устанавливать топиарную фигуру в виде символа нового года, поэтому у нас в этом году дракон, но кролика мы тоже не забыли как символ уходящего, мы его в этом году оставили здесь.

А чтобы память о новогодних праздниках осталась надолго установлены фотозоны. Снимки можно сделать возле арки в виде часов. А фишкой этого года стал огромный пятиметровый воздушный шар.