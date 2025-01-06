Прямой эфир

На телеканале «Беларусь-1» покажут прямую трансляцию главной рождественской службы

06 января 2025 13:32
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Миллионы православных верующих готовятся встретить один из главных праздников – Рождество Христово, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют Сочельник. Время, которое создает атмосферу праздника и помогает верующим духовно подготовиться к встрече Рождества. Прихожане активно украшают храмы, создавая волшебную атмосферу для предстоящего торжества.

Православные христиане украшают храмы к Рождеству.

На телеканале «Беларусь-1» покажут прямую трансляцию главной рождественской службы-2

Иерей Антоний Котельников, клирик прихода храма Всех Святых в Минске:
В каждом храме по-особому готовятся к этим торжествам. Со временем, чем больше развиваются технологии, тем у нас есть больше возможности украсить храм. То есть сначала это какие-то просто зеленые изделия, потом они украшаются дополнительно гирляндами. Сегодня у нас есть замечательная иконопись, которая размещается в центре храма.

Главная рождественская служба в Беларуси традиционно пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе. Ее по традиции возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Прямую трансляцию будут вести наши коллеги. Начало эфира на «Беларусь-1» в 21.45.

# Рождество

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