На телеканале «Беларусь-1» покажут прямую трансляцию главной рождественской службы

Миллионы православных верующих готовятся встретить один из главных праздников – Рождество Христово, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. День накануне большого торжества для христиан особенный, его называют Сочельник. Время, которое создает атмосферу праздника и помогает верующим духовно подготовиться к встрече Рождества. Прихожане активно украшают храмы, создавая волшебную атмосферу для предстоящего торжества.

Иерей Антоний Котельников, клирик прихода храма Всех Святых в Минске:

В каждом храме по-особому готовятся к этим торжествам. Со временем, чем больше развиваются технологии, тем у нас есть больше возможности украсить храм. То есть сначала это какие-то просто зеленые изделия, потом они украшаются дополнительно гирляндами. Сегодня у нас есть замечательная иконопись, которая размещается в центре храма.

Главная рождественская служба в Беларуси традиционно пройдет в Свято-Духовом кафедральном соборе. Ее по традиции возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Прямую трансляцию будут вести наши коллеги. Начало эфира на «Беларусь-1» в 21.45.