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На сезонной ярмарке у Дворца спорта 4 октября свою продукцию предлагают предприятия и фермеры Витебщины

04 октября 2014 14:25
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Новости Беларуси. У Дворца спорта развернулась традиционная сезонная ярмарка.  4 октября минчан и гостей города деликатесами радуют предприятия и фермеры Витебщины. На прилавках — фрукты, овощи, колбасы, копчености, клюква, мед, рыбная и молочная продукция и даже сувениры. Всё по ценам производителей. Участникам Великой Отечественной покупки доставляют бесплатно.

Минчане:
— Цены приемлемые.
— Очень хорошая ярмарка.

Запастись витаминами впрок можно будет вплоть до 2 ноября.  4 октября минчан угощала Витебская область, а в следующие выходные вкусную эстафету подхватят хозяйства Гомельщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Ярмарки в Минске

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