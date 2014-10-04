На сезонной ярмарке у Дворца спорта 4 октября свою продукцию предлагают предприятия и фермеры Витебщины

Новости Беларуси. У Дворца спорта развернулась традиционная сезонная ярмарка. 4 октября минчан и гостей города деликатесами радуют предприятия и фермеры Витебщины. На прилавках — фрукты, овощи, колбасы, копчености, клюква, мед, рыбная и молочная продукция и даже сувениры. Всё по ценам производителей. Участникам Великой Отечественной покупки доставляют бесплатно.

Минчане:

— Цены приемлемые.

— Очень хорошая ярмарка.

Запастись витаминами впрок можно будет вплоть до 2 ноября. 4 октября минчан угощала Витебская область, а в следующие выходные вкусную эстафету подхватят хозяйства Гомельщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.