«На родной земле живи как хозяин»: в Минской области проходит масштабное благоустройство

Масштабное благоустройство проходит в Минской области. В рамках инициативы «На родной земле живи как хозяин» волонтеры и неравнодушные жители наводят порядок в жилых дворах, на пляжах и в парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Хотимцова, жительница агрогородка Залужье:

В Залужье мы живем уже 36 лет – переехали из Гомельской области. Держим кур, свиней, кроликов. Картошка и зерновые – все мы выращиваем сами. И всю эту любовь к своей малой родине – к месту, где я родилась, училась, вышла замуж и где появилась на свет моя дочка, – хочется перенести сюда.

Дом Светланы Хотимцовой притягивает взгляд прохожих. Он получил статус «Дома образцового порядка» на районном конкурсе ветеранских подворий.