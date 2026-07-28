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«На родной земле живи как хозяин»: в Минской области проходит масштабное благоустройство

28 июля 2026 07:56
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Масштабное благоустройство проходит в Минской области. В рамках инициативы «На родной земле живи как хозяин» волонтеры и неравнодушные жители наводят порядок в жилых дворах, на пляжах и в парках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На родной земле живи как хозяин»: в Минской области проходит масштабное благоустройство-2

В сельской местности особое внимание – содержанию подворий. Так, жительница агрогородка Залужье Стародорожского района на своем приусадебном участке создала настоящий розарий. На веранде установлены скульптуры, элементы ландшафтного дизайна, сделанные своими руками.

«На родной земле живи как хозяин»: в Минской области проходит масштабное благоустройство-4

Светлана Хотимцова, жительница агрогородка Залужье:
В Залужье мы живем уже 36 лет – переехали из Гомельской области. Держим кур, свиней, кроликов. Картошка и зерновые – все мы выращиваем сами. И всю эту любовь к своей малой родине – к месту, где я родилась, училась, вышла замуж и где появилась на свет моя дочка, – хочется перенести сюда.

Дом Светланы Хотимцовой притягивает взгляд прохожих. Он получил статус «Дома образцового порядка» на районном конкурсе ветеранских подворий.

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