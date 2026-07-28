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Президент Беларуси поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения

28 июля 2026 07:34
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Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил народную артистку РСФСР Наталию Белохвостикову с днем рождения-2

«Благодаря таланту и природному обаянию, актерские работы с Вашим участием стали украшением кинематографа, завоевали признание и любовь многих поколений зрителей, в том числе на белорусской земле», – отметил белорусский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Беларусью и Россией. Александр Лукашенко пожелал Наталии Белохвостиковой здоровья, бодрости и оптимизма.

# Александр Лукашенко

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