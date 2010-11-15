На региональную программу «Общежитие» в Витебской области понадобится 115 млрд рублей

Чтобы решить квартирный вопрос 5% населения области, а именно столько сегодня проживает на общих квадратных метрах, понадобится 115 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут как на строительство новых, современных общежитий, так и на возведение дополнительного жилья.

С трудностями быта в «общем жилье» Екатерина столкнулась год назад. Молодожены захотели жить отдельно от родителей, и переехали в общежитие. К коммунальным проблемам старой малосемейки молодая семья не привыкла до сих пор.

Екатерина Сопп, жительница общежития стройтреста №9 Витебска:

Хотелось бы, чтобы санузлы получше были, потому что там совсем некультурно. В душевых тоже проблемы. Постоянные очереди и в душ никак не попасть.

Людмила сейчас живет в маленькой комнате вместе с мальчиками-близнецами и мужем. В последние годы, говорит, их общежитие обновляется. Но не так быстро как хотелось бы

Людмила Сумцева, жительница общежития автобусного парка №1 Витебска:

Условия нормальные. За 15 лет ко всему можно привыкнуть. Но соседей хотелось бы получше. Есть некоторые, которые не хотят за собой убирать.

Третья часть всех общежитий области десятилетиями не видели ремонта. Этой малосемейке, например, уже 37 лет. Текущий ремонт здесь проводят постоянно. Капитального же не было ни разу. Но чтобы жители такой пятиэтажки чувствовали себя комфортно, необходимо полностью обновить душевые, кухни и прачечные.

На это в ближайшее время область потратит 115 миллиардов рублей. Именно столько необходимо для реализации программы «Общежитие». Деньги пойдут на реконструкцию старых домов и строительство новых, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Белоус, председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома:

Последнее время общежития практически не строились у нас. И общежития эти имеют у нас довольно приличный срок эксплуатации. Нельзя сказать, что сегодня они все плохие. Есть и хорошие. Но есть общежития, которые требуют сегодня нормальных вложений.

Чтобы в ближайшем будущем в корне решить квартирный вопрос 60 тысяч жителей региона уже в этом году на Витебщине значительно увеличат объемы строительства жилья. 130 тысяч дополнительных квадратных метров сдадут в эксплуатацию буквально в ближайшие месяцы. А в 2011 в области планируют построить еще 1200000 тысяч метров жилья. Те, кто живет в общежитиях, смогут строить квартиры на льготных условиях.

Галина Павличенко, заместитель начальника отдела жилищного строительства Управления капитального строительства Витебского облисполкома:

В общежитиях проживают молодые семьи. Они, конечно, имеют определенные льготы нас строительство жилья. И, скорее всего, относятся к категории граждан, которые имеют право на льготное кредитование.

Екатерина свое 26-летие пока отмечает в общежитии. Следующий день рождения отпразднует уже в новой квартире. В ближайшее два года комфортнее станут жить и те, кто пока еще только строит собственное жилье. По крайней мере, так обещают местные власти, ссылаясь на региональную программу «Общежитие».