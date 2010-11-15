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К Новому году вдоль проспекта Независимости установят светящиеся сказочные персонажи

15 ноября 2010 18:45
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Чем еще удивят? Особенно стильно в этом году будет выглядеть «Минск-Арена». Здесь впервые установят 18-метровую елку.

На городских улицах уже начали устанавливать елки и развешивать разноцветные гирлянды. Перед городской Ратушей появится объемный сияющий снеговик, а у Дворца спорта разместится целый городок Деда Мороза, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Лапшина, художник-конструктор:
Все будет новое: графика, места, объекты и конструкции. В этом году разработаны новые игрушки. Вдоль проспекта будут устанавливаться малые формы в виде сказочных персонажей, которые вечером будут светиться.

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

Фото. Как украсят Минск к Новому году

# общество

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