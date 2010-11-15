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Из-за теплой погоды экономия на отоплении составляет 100 000$

15 ноября 2010 18:59
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В то время, как природа корректирует погоду за окном, коммунальные службы города скорректировали температуру в зданиях. Система регулирования отпления жилых домов сейчас на минимальном уровне.

В ночное время батареи в квартирах минчан не нагреваются выше 57 градусов. Днем температура повышается до 62 градусов. Горячая пора для батарей наступит с первыми холодами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Джафер Меметов, исполняющий обязанности главного инженера РУП «Минскэнерго»:
В такой период времени отключены отопительные нагрузки административных зданий, промышленных предприятий. В том числе мы выполняем ряд режимных мероприятий, которые связаны с понижение температуры прямой сетевой воды в ночные периоды и в течение суток. Что привело к снижению потребления топлива по городу Минску порядка 500 тонн условного топлива. В денежном выражении это около 100 000 долларов.

# общество

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