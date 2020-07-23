На прямой линии с сенаторами. В Дзержинске звонки будет принимать Татьяна Рунец, в Гродно – Виктор Лискович

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Совета Республики открыты для диалога с белорусами, вопросы которых заслуживают внимания.





Так, уже 24 июля в Дзержинском райисполкоме звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.