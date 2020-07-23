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На прямой линии с сенаторами. В Дзержинске звонки будет принимать Татьяна Рунец, в Гродно – Виктор Лискович

23 июля 2020 06:48
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают работу с обращениями граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители Совета Республики открыты для диалога с белорусами, вопросы которых заслуживают внимания.

На прямой линии с сенаторами. В Дзержинске звонки будет принимать Татьяна Рунец, в Гродно – Виктор Лискович -1



Так, уже 24 июля в Дзержинском райисполкоме звонки будет принимать председатель Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

На прямой линии с сенаторами. В Дзержинске звонки будет принимать Татьяна Рунец, в Гродно – Виктор Лискович -3

Также личный приём проведёт председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Он состоится в офисе «Белой Руси» в Гродно. Обратиться со своими проблемами можно с 14 до 16 часов.

# Прием граждан # общество # Татьяна Рунец # Виктор Лискович # Фотофакт

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