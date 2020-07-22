«87-90% студентов будут обеспечены». Общежития БНТУ готовят к новому учебному году

Немало важная часть жизни учащихся БНТУ – его студенческий городок и общежития. Сейчас их готовят к новому учебному сезону-2020-2021.
Немало важная часть жизни учащихся БНТУ – его студенческий городок и общежития. Сейчас их готовят к новому учебному сезону-2020-2021.
Павел Кот, заместитель начальника по эксплуатации и обслуживанию общежитий БНТУ:
Нам недавно построили новое китайское общежитие на Дзержинского на тысячу мест. В прошлом году передали на баланс 14 общежитий. Сейчас проходит большая реконструкция четырех общежитий – 87-90% студентов будут обеспечены.