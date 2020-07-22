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«87-90% студентов будут обеспечены». Общежития БНТУ готовят к новому учебному году

22 июля 2020 21:51
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Немало важная часть жизни учащихся БНТУ – его студенческий городок и общежития. Сейчас их готовят к новому учебному сезону-2020-2021.

«87-90% студентов будут обеспечены». Общежития БНТУ готовят к новому учебному году-1

«87-90% студентов будут обеспечены». Общежития БНТУ готовят к новому учебному году-3

Павел Кот, заместитель начальника по эксплуатации и обслуживанию общежитий БНТУ:
Нам недавно построили новое китайское общежитие на Дзержинского на тысячу мест. В прошлом году передали на баланс 14 общежитий. Сейчас проходит большая реконструкция четырех общежитий – 87-90% студентов будут обеспечены.

# Студенты # общество # Павел Кот # Анастасия Ярощик-Корниенко

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