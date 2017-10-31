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На проспекте Газеты «Правда» открыли первый в Беларуси интерактивный музей воды

31 октября 2017 20:01
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Новости Беларуси. Здесь в игровой форме дети и взрослые могут погрузиться в мир физики и химии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетителям музея продемонстрируют около 30 различных реакций воды, а также более подробно расскажут о ее структуре. А еще научат, как правильно утолять жажду.

На проспекте Газеты «Правда» открыли первый в Беларуси интерактивный музей воды-1

Мария Бондарь:
Мне понравилась эта комната. Я впервые покачала воду и узнала много всего интересного.

На проспекте Газеты «Правда» открыли первый в Беларуси интерактивный музей воды-4

Илья Курашов, директор музея:
Основной наш экспонат – центральная водная зона, при помощи которой можно смоделировать до 15 физических явлений, которые изучаются в школе в курсах географии, химии, физики и биологии. Это, допустим, впадание корабля при помощи системы шлюзов, водяные мельницы, воронки. Описываются уравнения Бернулли.

# общество # Фотофакт # Музеи Минска # Мария Бондарь # Илья Курашов

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