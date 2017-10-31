На проспекте Газеты «Правда» открыли первый в Беларуси интерактивный музей воды

Новости Беларуси. Здесь в игровой форме дети и взрослые могут погрузиться в мир физики и химии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Посетителям музея продемонстрируют около 30 различных реакций воды, а также более подробно расскажут о ее структуре. А еще научат, как правильно утолять жажду.