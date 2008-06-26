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На проспектах и площадях столицы идут последние приготовления к празднику 3 июля

26 июня 2008 11:19
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Впервые в этом году на площади Независимости развивается "Парус", а на Октябрьской загорелась "Свеча".

Это абсолютно новые декорации для города, впервые созданные дизайнерами ко Дню Независимости. Главной площадкой праздника по традиции  станет стела "Минск – город герой". Там уже практически смонтирована трибуна на пятьсот мест для ветеранов и сцена для заключительного гала-концерта "Мы – беларусы!".

Кстати, по задумке, основной декорацией концерта станет сама стела. По предварительным подсчетам, в итоговом концерте примут участие 2 тысячи исполнителей. Кульминацией вечера станет совместное исполнение гимна Беларуси.

# общество # Парад в Минске 3 июля # 3 июля 2012 в Минске # День Независимости 3 июля в Беларуси

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