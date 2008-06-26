На проспектах и площадях столицы идут последние приготовления к празднику 3 июля

Впервые в этом году на площади Независимости развивается "Парус", а на Октябрьской загорелась "Свеча".

Это абсолютно новые декорации для города, впервые созданные дизайнерами ко Дню Независимости. Главной площадкой праздника по традиции станет стела "Минск – город герой". Там уже практически смонтирована трибуна на пятьсот мест для ветеранов и сцена для заключительного гала-концерта "Мы – беларусы!".

Кстати, по задумке, основной декорацией концерта станет сама стела. По предварительным подсчетам, в итоговом концерте примут участие 2 тысячи исполнителей. Кульминацией вечера станет совместное исполнение гимна Беларуси.

