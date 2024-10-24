Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС – Лукашенко

Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие на саммите объединения, который продолжается в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры государств объединения согласовали решение пока не принимать новых членов, но присвоить статус партнера странам, ранее подавшим заявки. Белорусский лидер подчеркнул, что участие Беларуси в БРИКС расширит границы возможностей этой международной структуры, сделает ее более универсальной и всеобъемлющей.

Александр Лукашенко обозначил ряд направлений, в которых мы можем сыграть весомую, а где-то и ключевую роль. Первостепенным остается вопрос безопасности. Ее архитектуру глобально необходимо менять. С этой точкой зрения согласны участники заседания в формате «аутрич/плюс».