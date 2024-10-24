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Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС – Лукашенко

24 октября 2024 10:38
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Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая участие на саммите объединения, который продолжается в Казани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС – Лукашенко-2

Лидеры государств объединения согласовали решение пока не принимать новых членов, но присвоить статус партнера странам, ранее подавшим заявки. Белорусский лидер подчеркнул, что участие Беларуси в БРИКС расширит границы возможностей этой международной структуры, сделает ее более универсальной и всеобъемлющей. 

Александр Лукашенко обозначил ряд направлений, в которых мы можем сыграть весомую, а где-то и ключевую роль. Первостепенным остается вопрос безопасности. Ее архитектуру глобально необходимо менять. С этой точкой зрения согласны участники заседания в формате «аутрич/плюс».

Минск подтверждает полную готовность к полноправному членству в БРИКС – Лукашенко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Взаимное уважение, неделимая безопасность, гарантии странового развития без конфронтации и противоборства – вот те принципы, на которых необходимо строить наш новый миропорядок. С нашей точки зрения.

# Международная политика

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