Путин на саммите БРИКС: необходимо прекратить насилие на Ближнем Востоке и помочь пострадавшим

Александр Лукашенко выступил на первом пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич/плюс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе заседания не остался без внимания украинский конфликт. Тем не менее большее беспокойство теперь вызывает обстановка на Ближнем Востоке. Владимир Путин как лидер председательствующей в БРИКС страны обратил внимание на то, как всего за год пожар военных действий в Газе перебросился на Ливан и дальше. Цепная реакция ставит весь региона на грань войны.