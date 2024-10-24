Путин на саммите БРИКС: необходимо прекратить насилие на Ближнем Востоке и помочь пострадавшим

Александр Лукашенко выступил на первом пленарном заседании саммита БРИКС в формате «аутрич/плюс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе заседания не остался без внимания украинский конфликт. Тем не менее большее беспокойство теперь вызывает обстановка на Ближнем Востоке. Владимир Путин как лидер председательствующей в БРИКС страны обратил внимание на то, как всего за год пожар военных действий в Газе перебросился на Ливан и дальше. Цепная реакция ставит весь региона на грань войны.
Владимир Путин, президент России:
Запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей ее полноте. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах, что впрямую предусматривает создание независимого палестинского государства, мирно сосуществующего с Израилем. Ключевым требованием для восстановления мира и стабильности на палестинских территориях является реализация формулы двух государств, одобренной резолюциями Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН.