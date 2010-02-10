На польско-белорусской границе участились случаи конфискации легковых автомобилей, ввозимых из стран Евросоюза

Ни денег, ни авто. В такой ситуации могут оказаться белорусы, которые спешат купить подержанную иномарку за рубежом до повышения таможенных пошлин.

Причина банальна — автомобили числятся в угоне и находятся в общеевропейском или международном розыске.

Он просит не показывать лица, и не называть фамилию. Но от интервью не отказывается. Бывалый водитель знает про машины все. А прокололся на номере двигателя. О том, что его долгожданное авто — с криминальным прошлым, узнал только при постановке на учет. Цифры на моторе такой желанной иномарки оказались перебитыми .Теперь другим советует – проверять автомобиль, пока еще деньги в кармане.

«Долго на машину собирали деньги, пригнали из Польши. При постановке на учет оказалось, что данное транспортное средство числится в угоне. Хорошо еще, что не возбудили уголовное дело», — рассказывает он.

Анатолий Козлов, начальник МРЭО ГАИ УВД Брестского облисполкома:

Проводится проверка. Автомобиль на территории Республики Беларусь регистрируется, но в таком случае мы пишем, что автомобиль — без права снятия с учета и указываем инициатора розыска.

Купить за границей подержанные иномарки белорусов торопят новые таможенные пошлины. Они начнут действовать с июля для физических лиц. А продавцы заграничных машин не всегда чисты на руку. Правда, о том, что репутация честно купленного авто далеко не безупречна, покупатели узнают только на границе. Таможенники и пограничные службы в этом вопросе особенно принципиальны. И документы сверяют тщательно, и номера кузова, и двигателя. При малейшем сомнении дальше покупатель останется и без авто, и без денег.

Андрей Демчук, автовладелец:

Из Польши гнали человеку машину — оказывается, был перебит номер. Просветили, потому что слишком дорогая машина была, и там же сразу конфисковали.

Михаил Алексейчик, генеральный консул Республики Беларусь в Белостоке:

При досмотре автомобилей даже малое подозрение на перебитый номер или его кражу на территории ЕС приводит к тому, что авто тут же задерживается. Предполагается, что человек знал, что он покупает ворованную машину. Первое что грозит – конфискация, штраф и до 3 месяцев под следствием.

Действительно, согласно польскому законодательству невнимательный покупатель может пострадать дважды: лишиться не только иномарки и денег, но и понести ответственность вплоть до уголовной.

В данной ситуации специалисты советуют более тщательно выбирать подержанные автомобили, проверять документы и регистрировать их у нотариуса. В обратном случае, как показывает практика, можно невольно пополнить ряды пешеходов.

У белорусских таможенников на эту ситуацию свой взгляд. Они считают, что когда заработает таможенная тройка, проблема с ввозом авто с криминальным прошлым исчезнет сама собой.

Сергей Борисюк ,заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Определённое усиление на внешней границе Союзного государства в отношении транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, будет наблюдаться. По сути дела, это одна из тех мер, которые мы предпринимаем для препятствия ввоза транспортных средств с «нехорошей» историей.