На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?

Человек-легенда, настоящий народный герой. В 1941 году Емельян Барыкин руководил эвакуацией Гомеля, после освобождения восстанавливал город из руин, а всю Великую Отечественную войну громил немецкие тылы, руководя партизанами. Сегодня его именем названа одна из главных улиц областного центра, спасению которого Герой Советского Союза посвятил свою жизнь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О боевых подвигах народного мстителя расскажет Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Самая длинная улица Гомеля находится в юго-западной части города, в Советском районе. Ее протяженность – 7 800 метров – от Кузнечного моста до Объездной дороги. Она названа в честь Героя Советского Союза Емельяна Барыкина, руководителя подполья и партизанского движения Гомельской области в годы Великой Отечественной войны.

Емельян Барыкин родился в 1902 году в Брянской области в семье крестьянина. Еще подростком начал трудиться рабочим в паровозном депо, после службы в армии занялся партийной работой. До начала Великой Отечественной войны его направили в Гомель в политотдел Белорусской железной дороги. Отличный организатор и лидер, он быстро завоевал авторитет среди местных жителей и коллег. В 1941 году Барыкина избрали секретарем Гомельского горкома.

С первого дня фашистской агрессии он руководил эвакуацией предприятий и жителей в тыл, сам же остался в городе для организации народного сопротивления. Когда Гомель заняли немецкие войска, Барыкин ушел в Новобелицкий лес, где стал комиссаром партизанского отряда «Большевик». Своей решительностью он воодушевлял товарищей на борьбу и всегда держался на передовой.

Густая борода народного мстителя была своеобразным символом: сбрить ее Емельян пообещал, только когда очистит Гомельщину от фашистов. У партизан заслужил уважительное обращение Батя. 1 января 1944 года Емельян Барыкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После освобождения Гомеля он как глава горкома активно восстанавливал разрушенный город из руин. Люди всегда отмечали его простоту и открытость, любили и уважали героя из народа.