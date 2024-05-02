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На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?

02 мая 2024 17:24
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Человек-легенда, настоящий народный герой. В 1941 году Емельян Барыкин руководил эвакуацией Гомеля, после освобождения восстанавливал город из руин, а всю Великую Отечественную войну громил немецкие тылы, руководя партизанами. Сегодня его именем названа одна из главных улиц областного центра, спасению которого Герой Советского Союза посвятил свою жизнь, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О боевых подвигах народного мстителя расскажет Анна Корольчук.

На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Самая длинная улица Гомеля находится в юго-западной части города, в Советском районе. Ее протяженность – 7 800 метров – от Кузнечного моста до Объездной дороги. Она названа в честь Героя Советского Союза Емельяна Барыкина, руководителя подполья и партизанского движения Гомельской области в годы Великой Отечественной войны.

На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?-3

Емельян Барыкин родился в 1902 году в Брянской области в семье крестьянина. Еще подростком начал трудиться рабочим в паровозном депо, после службы в армии занялся партийной работой. До начала Великой Отечественной войны его направили в Гомель в политотдел Белорусской железной дороги. Отличный организатор и лидер, он быстро завоевал авторитет среди местных жителей и коллег. В 1941 году Барыкина избрали секретарем Гомельского горкома.

На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?-5

С первого дня фашистской агрессии он руководил эвакуацией предприятий и жителей в тыл, сам же остался в городе для организации народного сопротивления. Когда Гомель заняли немецкие войска, Барыкин ушел в Новобелицкий лес, где стал комиссаром партизанского отряда «Большевик». Своей решительностью он воодушевлял товарищей на борьбу и всегда держался на передовой.

На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?-7

Густая борода народного мстителя была своеобразным символом: сбрить ее Емельян пообещал, только когда очистит Гомельщину от фашистов.

У партизан заслужил уважительное обращение Батя. 1 января 1944 года Емельян Барыкин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После освобождения Гомеля он как глава горкома активно восстанавливал разрушенный город из руин. Люди всегда отмечали его простоту и открытость, любили и уважали героя из народа.

На похороны вышел весь город – чем знаменит Емельян Барыкин, в чью честь названа улица в Гомеле?-9

Анна Корольчук:
Человек-легенда, сыгравший в судьбе Гомеля значительную роль, Емельян Барыкин ушел из жизни в 1951 году. Врачи обнаружили у него саркому, следствие травмы, полученной во время войны. Провожать его в последний путь вышел весь Гомель. Герой похоронен в братской могиле у Вечного огня на площади Труда. Его именем названа улица в Гомеле, а на доме под номером 2 установлена мемориальная доска. Чтобы помнили…

О подвигах Героя СССР рассказали в видео.

# Великая Отечественная война # Анна Корольчук # Емельян Барыкин

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